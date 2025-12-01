양주시보건소, 의정부을지대병원, 은현면 주민 대상 무료 진료 봉사 실시

경기 양주시보건소가 지난 11월 29일 은현복지회관에서 의료 취약지역 주민을 위한 무료 진료 봉사 활동을 성황리에 마쳤다.

이번 행사는 연말을 맞아 지역사회 나눔을 실천하고 의료 접근성이 낮은 취약계층을 지원하기 위해 의정부을지대학교병원이 주관했다. 양주시보건소는 은현면 행정복지센터와 협력해 장소 제공과 주민 홍보 등 행정적 지원을 담당했다.

이날 현장에는 은현면 주민 70여 명이 참여했으며, 의사·약사·간호사·행정인력 등 총 60여 명의 의료진이 투입돼 ▲어르신 건강체조 및 동절기 낙상사고 예방 교육 ▲혈압·혈당 측정 ▲기본 건강상담 ▲증상별 약 처방 ▲물리치료 등 실질적인 의료서비스를 제공했다.

또한, 의료진 중 20여 명은 행사 전후로 행정복지센터 인근에서 환경정화 활동을 펼쳐 주민 생활환경 개선에도 기여했다.

송현 의정부을지대학교병원장은 "연말을 맞아 양주 지역 어르신들께 따뜻한 마음을 전하고 싶었다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 병원으로서의 역할을 꾸준히 실천하겠다"고 말했다.

양주시보건소 관계자는 "이번 의료봉사 활동은 은현면 주민들에게 실질적인 의료서비스를 제공함과 동시에 지역 공동체의 상생 문화를 확산한 의미 있는 행사였다"며 "앞으로도 의료기관 및 지역 유관기관과 협력해 의료취약계층을 위한 보건 서비스를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 전했다.





