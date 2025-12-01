본문 바로가기
안산시, 대부도 도로 3곳 정비 완료…차량 흐름 개선 기대

정두환기자

입력2025.12.01 11:06

시계아이콘00분 28초 소요
경기도 안산시는 대부도 일대 상습 차량 정체 해소를 위한 3개 도로 정비 사업을 마무리했다고 1일 밝혔다.

안산시, 대부도 도로 3곳 정비 완료…차량 흐름 개선 기대
이번에 정비를 완료한 사업은 ▲대선로 북동삼거리 일원 확·포장 ▲대부북동-상동교차로 개선 ▲소로2-대부106호선 개설 등이다.


북동삼거리 일원의 대선로 확·포장 공사는 주말 및 휴가철 차량 통행량 급증과 도로 협소로 인한 상시 정체 구간을 개선하기 위해 추진됐다. 차로 수를 늘리고 보행환경을 정비해 주말 등 관광객이 몰리는 시기에 차량 흐름이 원활해질 전망이다.

상습 정체가 잦았던 대부북동 상동교차로는 대남로 방향 차량 흐름의 분산을 위해 좌회전 차로를 확보하고 교차로 구조를 재정비했다.


소로2-대부106호선 역시 개설공사가 완료되면서 주민 이동 불편이 해소되고, 주변 상권 활성화에도 도움이 될 것으로 시는 기대했다.


이민근 안산시장은 "이번 개선 사업으로 차량 흐름이 개선되면서 지역 주민과 관광객 이동 편의가 향상될 것"이라며 "앞으로도 시민이 체감하는 교통 인프라 확충을 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
