구리시, '희망2026나눔캠페인'시작…연말연시 나눔 온기 확산

'행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 구리시' 62일간 모금 활동 전개

경기 구리시(시장 백경현)는 연말연시 소외계층을 돕기 위한 '희망 2026 나눔 캠페인'을 2025년 12월 1일부터 2026년 1월 31일까지 총 62일간 추진한다고 1일 밝혔다.

'희망 2026 나눔 캠페인' 포스터. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 캠페인은 '행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 구리시'를 구호로 진행되며, 경기사회복지공동모금회는 지역의 기부 환경과 복지 수요를 반영해 목표 모금액을 지난해 3억 원에서 7억 300만 원으로 상향 조정했다. 이에 따라 구리시는 시민과 함께 확대된 목표를 달성하기 위해 다양한 나눔 활동을 펼칠 계획이다.

백경현 구리시장은 "희망 2026 나눔 캠페인이 어려운 이웃들에게 든든한 힘이 되기를 바라며, 많은 시민과 단체의 따뜻한 참여를 부탁드린다"며 "기부는 서로에게 희망과 가치를 나누는 소중한 실천인 만큼 지속적인 관심을 기대한다"고 말했다.

한편 구리시는 이번 캠페인을 널리 알리기 위해 지속적인 홍보와 안내 활동을 펼치며, 지역사회 전반에 따뜻한 나눔 분위기가 확산할 수 있도록 다양한 방식으로 기부 참여를 독려할 계획이다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>