해경청, 항공기 채증영상에 AI 적용…단속·조난자 식별 실시간 분석

박혜숙기자

입력2025.12.01 09:48

해양경찰청은 정부가 추진하는 'AI(인공지능) 민생 10대 프로젝트'에 '해양 위험 분석 AI 과제'가 최종 확정돼 본격 추진에 나선다고 1일 밝혔다.


인공지능 민생 10대 프로젝트는 국민이 체감할 수 있는 인공지능 기반 공공 서비스를 마련하기 위해 과학기술정보통신부에서 모든 부처를 대상으로 공모한 사업이다.

이번에 선정된 해경청의 과제는 전국에 배치돼 매일 운항하는 26대의 비행기·헬기 채증 영상에 인공지능(AI)을 적용하는 것이다.


이에 따라 해경청은 내년부터 2027년까지 30억원을 들여 '항공 채증 영상 기반 분석 AI' 프로그램인 '딥블루아이'(Deep Blue Eye)를 개발할 계획이다. 딥블루아이는 선박의 불법 여부 판단, 조난자 식별, 적조·해파리 등 위해요소 분석을 실시간으로 할 수 있는 기능을 갖추게 된다.


항공 채증 영상에 AI 적용한 예시. 해양경찰청

현재 해경 항공기는 비행 때마다 열영상장비로 사진 500여장과 영상 50여건을 확보해 선박과 해양오염 물질을 탐지하고 조난자를 수색하고 있으나, 항공기가 빠르게 이동하는 특성상 이를 즉시 식별하는 데 한계가 있다.

여성수 해경청 경비국장은 "딥블루아이는 (지난달 24일 열린) 제1회 과학기술관계장관회의에서 1호 안건으로 의결된 중요 과제"라며 "해양 분야에 AI를 일상화해 국민 안전과 해양주권을 지키겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

