"대응 제대로 하는 거야?" 77년 만에 최악의 화재참사…시민들은 '분노'했다

홍콩 당국 "아파트 화재 사망자 128명으로 늘어"

홍콩 고층 아파트 단지에서 발생한 대형 화재로 사망자가 늘어나면서 안전관리 부실을 둘러싼 시민들의 비판이 확산하고 있다.

27일(현지시간) 영국 일간 가디언과 미국 뉴욕타임스(NYT) 등 주요 외신은 이번 화재를 집중 조명하며 홍콩 사회 전반으로 번지고 있는 분노의 여론을 전했다. 가디언은 "홍콩 주민들 사이에서 화재 원인을 둘러싼 분노가 커지고 있다"며 "특히 치솟는 집값 탓에 재난에 취약한 고밀도 고층 아파트에 거주할 수밖에 없는 현실이 문제로 떠올랐다"고 보도했다.

NYT도 "세계에서 가장 빠르게 고령화가 진행되는 지역 중 하나인 홍콩에서 건물 안전 시스템이 이러한 취약성에 제대로 대응하고 있는지에 대한 대중의 불만이 고조되고 있다"고 지적했다. 이어 "일각에서는 이번 참사가 부패와 책임 회피의 결과가 아니냐는 의문을 제기하고 있다"고 전했다.

28일(현지시간) 대형 화재가 발생했던 홍콩 북부 타이포의 고층 아파트 단지 웡 푹 코트의 건물 외벽 일부가 까맣게 변해버린 모습.

홍콩은 1997년 중국에 주권이 반환된 뒤 일국양제(한 국가 두 체제) 원칙에 따라 고도의 자치권을 부여받은 특별행정구(SAR)이지만, 중국 중앙정부의 통제 강화로 자치권은 약화하고 있다. 특히 2019년 대규모 반정부 시위 이후 홍콩국가보안법 시행 등으로 '홍콩의 중국화'가 가속하면서 표현·집회의 자유 등 기본적 권리도 침해되고 있다는 우려가 제기돼왔다.

경제적 측면에서도 불만이 쌓여 왔다. 중국 본토의 인력과 자본이 대거 유입되며 일자리 경쟁이 치열해지고 집값이 폭등하자 홍콩 시민들 사이에서는 생활고가 심화했다는 비판이 제기돼 왔다. 이런 상황에서 100명 넘는 희생자를 낸 대형 화재 참사가 발생하자, 중국이 홍콩에 대한 정치적 통제는 강화하면서도 정작 민생 안전에는 취약한 모습을 드러냈다는 비판이 더욱 커졌다.

28일(현지시간) 임시 대피소가 마련된 홍콩 북부 퉁 청 거리 시민회관 강당에 화재 피해자가 앉아서 쉬는 모습.

이와 관련해 중국 관영언론은 중앙정부와 홍콩 정부가 참사 수습을 위해 신속하게 대응하고 있다는 점을 강조하고 있다. 관영 신화통신은 27일 시 주석이 "희생자와 순직 소방관에 대한 애도의 뜻을 전하고 유가족과 피해 주민에게 위로를 전달하도록 지시했으며 홍콩 당국이 전력을 다해 화재를 진압하고 인명 수색, 부상자 치료, 사후 수습 등을 잘 수행할 수 있도록 지원하라고 지시했다"고 보도했다.

한편 이번 화재는 지난 26일 오후 2시 52분께 홍콩 북부 타이포 구역에 위치한 32층(로비층+31층)짜리 주거용 고층 아파트단지 '웡 푹 코트'에서 발생했다. 2000여가구 규모의 아파트단지 8개 동 중에서 7개 동에 불이 났으며, 현지 소방당국은 거센 불길에 어려움을 겪다 43시간여가 28일 오전 10시 18분께 진화 작업을 마쳤다.

크리스 탕 홍콩특별행정구 보안국장은 28일 오후 브리핑에서 이번 화재로 인해 지금까지 128명의 사망자가 나왔다며, 앞으로 시신이 더 발견될 수 있다고 말했다. 부상자는 79명이다.





