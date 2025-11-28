본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

한림대, '2학기 학습지원 프로그램 성과발표회' 성료…총 111명 수상

이종구기자

입력2025.11.28 19:28

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한림대 교육혁신센터, 2025학년도 2학기 학습지원 프로그램 성과발표회·시상식 개최

한림대학교(총장 최양희) 교육혁신센터는 지난 26일 e+강의실에서 '2025학년도 2학기 학습지원 프로그램 성과발표회 및 시상식'을 개최했다.

2025학년도 2학기 학습지원 프로그램 성과발표회 및 시상식 모습. 한림대학교 제공

2025학년도 2학기 학습지원 프로그램 성과발표회 및 시상식 모습. 한림대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

2025학년도 2학기 학습지원 프로그램은 ▲ 한림멘토링 멘토 증서 수여(멘토 58명) ▲ 상생러닝디딤돌 멘토 증서 수여(멘토 23명) ▲ 좋은 수업 Learning Portfolio 공모전(수상자 6명) ▲ Hi-FIVE 경진대회(수상자 총 2팀(8명)) ▲ 지역사회 문제해결 PBL 프레젠테이션 경진대회(수상자 총 6팀(16명))의 총 5개 프로그램이 운영되었으며, 수상자는 총 111명이다.


이번 행사는 Hi-FIVE 경진대회, 지역사회 문제해결 PBL 프레젠테이션 경진대회, 좋은 수업 Learning Portfolio 공모전, 한림멘토링 멘토 증서 수여, 상생러닝디딤돌 멘토 증서 수여에 대한 시상식을 진행한 후 각 프로그램에 대한 성과발표회가 진행됐다.

간진숙 교육혁신센터장은 "2025학년도 2학기 학습지원 프로그램에서 우수한 성과를 거둔 111명의 수상자 여러분께 진심으로 축하와 감사의 말씀을 드린다"며 "5개 프로그램을 통해 보여준 여러분의 열정과 성취는 우리 대학의 학습문화 발전에 큰 의미를 지닌다.


한림대학교는 앞으로도 학생들의 성장과 도전을 적극 지원하고, 협력적 학습 생태계 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돈 엄청 잘 쓰네, 한 달 만에 매출 40% 늘었다"…중국인 무비자 입국 연장 건의 "돈 엄청 잘 쓰네, 한 달 만에 매출 40% 늘었다"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

"멋있다, 우리 아들"…흐뭇한 미소로 임관식 지켜본 이재용

불황일 때 더 선명해지는, 안경점 '역주행 성장'

화장품 발라보고 굿즈 사고…'힙한 편의점'에 MZ 열광

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

인형 포장하면 돈 준다더니…인형은 못 받고 돈만 뺏겼다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기