힐스팩토리, 청송군에 2000만원 상당 이웃돕기 물품 기탁

산소카페 청송에 기업의 따뜻한 마음이 더해졌다.

힐스팩토리(회장 이동준)는 지난 27일 청송군을 방문해 지역 내 어려운 이웃들의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 2000만원 상당의 겨울 패딩 등 방한용품을 기탁했다.

청송군에 2000만원 상당 이웃돕기 물품을 기탁한 힐스팩토리. 청송군 제공

기탁된 물품은 한파 대비에 어려움을 겪는 취약계층에게 전달될 예정이다.

이동준 회장은 "작은 나눔이지만 이웃에게 도움이 되길 바라는 마음으로 기부를 결정했다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하고 사회적 책임을 다하는 기업이 되기 위해 지속적으로 나눔 활동을 이어가겠다"고 말했다.

윤경희 군수는 "어려운 이웃들에게 따뜻한 온기가 전해지길 바란다"며 "지역사회를 위한 꾸준한 선행에 깊이 감사드린다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



