전북도 '수산자원 산란서식장 조성사업' 선정

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.28 13:58

해양수산부 주관…30억 사업비 확보

전북도는 28일 해양수산부가 주관한 '2026년 수산자원 산란서식장 조성사업' 신규대상지 공모에서 최종 선정됐다고 밝혔다.

주꾸미 산란서식장 조성 위치도(고창군 해역). 전북도 제공

주꾸미 산란서식장 조성 위치도(고창군 해역). 전북도 제공

원본보기 아이콘

이번 선정으로 도는 국비 15억원을 포함해 총 30억원의 사업비를 확보하게 됐다.


수산자원 산란서식장 조성사업은 해수부가 지난 2015년부터 추진해 온 정책으로, 지속가능한 수산자원 공급 기반을 마련하기 위한 핵심 사업이다. 자원 회복과 관리가 시급한 어종의 생활사 특성에 맞는 생태환경을 조성하고 체계적으로 관리하는 것이 목표다.

도는 이번 사업을 통해 고창군 해역에 내년부터 오는 2030년까지 5년간 30억원을 투입해 주꾸미 산란서식장을 조성할 계획이다. 기후변화와 자원 남획으로 급격히 감소한 주꾸미 자원의 회복이 이번 사업의 핵심 과제다.


도의 산란서식장 조성 사업은 군산시는 2018년 산업고용위기 대응특별지역으로 지정되면서 2018년부터 2020년까지 50억 원을 들여 해삼서식장을 조성한 바 있다. 2024년부터 2028년까지 5년간 총 80억 원 규모의 공모 사업도 진행 중이다.


품종별로는 군산 갑오징어 서식장에 40억 원(연 8억원), 부안 꽃게 서식장에 40억 원(연 8억원)이 각각 투입되고 있다.

이번 주꾸미 산란서식장 조성사업은 단순히 서식 환경을 만드는 것을 넘어선다. 산란과 서식 기반을 조성하고, 치어를 방류하며, 사후관리까지 체계적으로 진행해 수산자원의 실질적 회복과 생산성 향상을 도모한다는 계획이다.


김미정 도 새만금해양수산국장은 "지역 정치권과 고창군의 긴밀한 협력을 통해 지난해에 이어 내년 산란서식장 조성 공모에 선정됐다"며 "앞으로도 수산자원 회복이 필요한 어종을 지속적으로 발굴하고, 지속가능한 어업환경 조성과 어업인 소득향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.


한편, 해수부는 전국 12개 지자체가 신청한 이번 공모에서 10개소를 선정했다. 전체 사업 규모는 2026년부터 2030년까지 5년간 총 390억 원(국비 195억원, 지방비 195억원)이 투입된다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
