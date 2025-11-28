본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

[오늘의신상]커피앳웍스, 연말 한정판 '스윗 홀리데이 블렌드'

구은모기자

입력2025.11.28 10:12

시계아이콘00분 28초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

SPC그룹이 운영하는 스페셜티 커피 브랜드 커피앳웍스가 크리스마스와 연말 시즌을 맞아 한정판 '스윗 홀리데이 블렌드(SWEET HOLIDAY BLEND)'를 선보인다고 28일 밝혔다.


[오늘의신상]커피앳웍스, 연말 한정판 '스윗 홀리데이 블렌드'
AD
원본보기 아이콘

신제품은 달콤한 풍미의 케냐 원두를 베이스로 화사한 에티오피아 원두와 과일 향미가 풍부한 콜롬비아 원두를 블렌딩해 즐겁고 유쾌한 연말 분위기에 어울리는 다채로운 맛을 구현했다. 오렌지필의 상큼한 아로마와 캐러멜의 부드러운 단맛이 조화를 이루며, 티트리의 청량한 여운을 느낄 수 있다.

스윗 홀리데이 블렌드는 커피앳웍스 전 매장에서 에스프레소 베이스 커피와 브루잉 커피로 즐길 수 있으며, 드립백과 원두(100g, 200g) 형태로도 구매할 수 있다. 드립백과 원두 제품은 커피앳웍스 공식 홈페이지와 네이버 스마트 스토어에서 판매한다.


커피앳웍스는 신제품 출시를 기념해 12월 말까지 조각 케이크 구매 시 2000원을 추가하면 스윗 홀리데이 블렌드 브루잉 커피를 제공하는 프로모션을 진행한다. 또한 12월 한 달간 매장에서 신제품 원두 구매 시 10% 할인 혜택도 제공한다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부업은 사기였다[부업의 함정]① 정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

"유튜브 시청 금지", "2인분 주문 필수"…韓 혼밥·찬밥 문화에 외신도 주목

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

"트럼프가 中 자극 말라했다" 보도에 화들짝…日 정부 "사실 아냐"

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기