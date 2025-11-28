본문 바로가기
부산북부고용노동지청, 장시간 노동·포괄임금제 오남용 38개사 적발

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.28 08:06

체불금품 1억1000만원 청산 지도

부산북부고용노동지청(지청장 민광제)은 지역 사업장을 대상으로 실시한 근로감독 결과, 장시간 노동과 포괄임금제 오·남용 사업장 38개 사를 적발하고, 체불금품 1억1000만원(근로자 375명)을 청산하도록 지도했다.


이 중 3년 이내 동일법 조항 재위반 또는 시정지시 불이행에 해당한 1개 사업장은 근로기준법 위반으로 입건해 검찰에 송치했다.

북부지청은 올해 총 119개 사업장을 대상으로 장시간 노동과 포괄임금제 운영 실태를 집중 점검했다. 그 결과 ▲근로시간 위반 사업장 33개 사 ▲포괄임금제 오·남용으로 임금을 체불한 5개 사를 적발했다.


또 지청은 적발된 사업장을 대상으로 '노동권 보호를 위한 사업장 간담회'를 열고 주요 위반 사례를 공유하는 한편, 재발 방지를 위한 적정 노무관리 방안 등에 대해 논의했다.


민광제 지청장은 "장시간 노동과 포괄임금 오·남용은 근로자의 건강권을 훼손할 뿐만 아니라 임금체불로 직결될 수 있다"며 "사업장에서는 노무관리 체계를 철저히 점검해 준수해 달라"고 당부했다.

부산북부고용노동지청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

