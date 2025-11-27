본문 바로가기
BNK금융 회장 후보 4명으로 압축…빈대인·방성빈·김성주·안감찬

오규민기자

입력2025.11.27 19:16

외부 전문가 블라인드 면접
PT 면접 등 평가 프로세스 다변화
내달 8일 최종후보자 추천

BNK금융 임원후보추천위원회가 차기 대표이사 회장 2차 후보군으로 빈대인 BNK금융지주 회장, 방성빈 부산은행장, 김성주 BNK캐피탈 대표, 안감찬 전 부산은행장 등 총 4명을 확정했다고 27일 밝혔다.


임추위는 지난 6일 1차 후보군을 선정한 이후, 외부 전문가 면접과 프레젠테이션 면접 등 3주간에 걸친 심층 심의 과정을 거쳐 이같이 결정했다. 특히 외부전문가 면접은 산업과 지역에 대한 식견과 비전, 정보기술(IT) 대응 역량, 금융 전반에 대한 후보자의 경영철학, 조직관리 리더십 등 세분화된 평가항목에 대해 임추위원이 아닌 관련 분야 전문가들의 질문과 평가로 진행됐다.

BNK금융 회장 후보 4명으로 압축…빈대인·방성빈·김성주·안감찬
원본보기 아이콘

후보자들과 평가위원들 간 상호 익명(Blind) 형태로 진행되어 독립성과 객관성을 한층 더 강화했다. 프레젠테이션 면접도 금융환경의 변화에 대한 그룹 미래비전과 대응 전략에 대한 후보자의 견해와 철학을 심층 평가하는 자리였다.

또 형식과 절차에 얽매이지 않고 산업과 지역에 대한 이해도, 금융을 바라보는 철학, 그룹 내외부 이해관계자와의 공감 및 소통능력 등에 방점을 두고 그룹을 한 단계 더 도약하게 할 적임자를 선정하기 위해 심사숙고의 과정을 거쳤다고 말했다.


한편 선정된 2차 후보군을 대상으로 심층 면접과 논의를 거쳐 다음 달 8일 최종후보자가 추천될 예정이다. 추천된 대표이사 회장 후보는 임추위 이후 개최되는 이사회에서 적정성을 심의·의결해 최종 후보로 확정된다. 내년 3월 BNK금융지주 정기 주주총회의 승인을 거쳐 회장으로 선임하게 된다.


임추위 관계자는 "지난 10월 경영승계 절차 개시 후 그룹 경영승계 계획과 지배구조 모범 관행에 따라 엄정하게 진행해 왔으며, 특히 임추위원들의 시선에 머물지 않고 다양한 외부전문가의 평가와 의견을 적극 반영하여 2차 후보군을 압축했다"고 밝혔다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

