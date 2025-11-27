본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

나경원 "다시 판단 받겠다"…패스트트랙 1심 판결 항소

장희준기자

입력2025.11.27 18:52

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

검찰, 1심 판결 항소 안하겠다 밝혔지만
나경원 항소 의사로 2심으로 이어질 듯

나경원 국민의힘 의원은 2019년 국회에서 벌어진 이른바 '패스트트랙(신속처리안건) 충돌 사건'에 대한 법원의 1심 선고에 대해 "판결에 항소하겠다"는 입장을 밝혔다.


나경원 국민의힘 의원. 김현민 기자

나경원 국민의힘 의원. 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

나경원 의원은 27일 자신의 페이스북을 통해 "애초 기소되지 않았어야 했을 사건"이라며 "민주당의 일방적·반헌법적 의회 폭거에 대한 제1야당의 소극적 정치행위를 사법에 고발한 정치의 사법 예속 비극이었다"고 했다. 이날 오후 검찰은 국민의힘 전·현직 의원에 대한 1심 선고에 대해 항소를 포기하겠다고 밝혔지만, 나 의원이 항소 의사를 밝혀 2심으로 갈 전망이다.

나 의원은 "형식적 법치에 그쳤을 뿐 실질적 법치가 전혀 보장되지 않은 판결"이라며 "결국 기소 자체가 소수당의 정당한 정치적 저항을 완전히 위축시키고, 민주당 의회독재의 문을 활짝 열어주는 계기가 됐다"고 주장했다. 이어 "이번 판결대로라면 민주당의 독재를 막을 길은 더 좁아지고 제1야당은 거대여당 입법 폭주의 들러리, 거수기로 전락할 것"이라고 덧붙였다.


대검찰청은 이날 오후 언론 공지를 통해 "서울남부지검은 '패스트트랙 관련 자유한국당의 국회법 위반 등 사건' 1심 판결과 관련해 수사팀·공판팀 및 대검과 심도 있는 검토와 논의를 거쳐 피고인들 전원에 대해 항소를 제기하지 않기로 결정했다"고 밝혔다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"수백, 수천만원 선결제했는데"…돌연 문닫은 세종시 치과에 환자들 분통 "수백, 수천만원 선결제했는데"…돌연 문닫은 세종... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

샤워 대신해주는 '인간세탁기' 55년 만에 시판

"아무것도 못해" "제발 살아있기를"…최악 아파트 화재에 홍콩 시민들 망연자실

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

뛰는 아이 말렸다고 다이소 직원 무릎 꿇린 엄마

"AI기술, 이미 美노동력 11.7% 대체할 수준… 이건 빙산의 일각"

"5개 퀀텀 거점 지정해 '퀀텀 고속도로'로 연결"

새로운 이슈 보기