원주시, 숙원 '시립미술관' 드디어 착공…“원주 문화예술의 새 지평”

이종구기자

입력2025.11.27 17:42

2027년 하반기 개관 목표

강원도 원주시는 숙원 사업인 '원주시립미술관 건립'의 본격적인 시작을 알리는 착공식을 27일 태장동 캠프롱 시민공원에서 개최한다.

원강수 원주시장 등 참석자들이 27일 숙원 사업인 '원주시립미술관 건립'의 본격적인 시작을 알리는 착공식에서 시삽을 하고 있다. 원주시 제공



원주시립미술관은 도비 104억원과 시비 110억원 등 총사업비 214억원이 투입되며, 연면적 4843.06㎡ 규모의 지상3층 건물로 조성된다. 2027년 5월 준공이 목표며, 같은 해 하반기 개관할 계획이다.


미술관 내부에는 전문적인 전시를 위한 전시실 3곳과 수장고, 학예연구실 등이 들어선다. 또한 시민들이 자유롭게 이용할 수 있는 카페와 휴게 공간 등을 마련해, 단순한 전시 공간을 넘어 시민과 소통하는 복합 문화예술 거점으로 조성될 예정이다.

원주시는 미술관 개관에 앞서 내년부터 청소년·어린이 대상 체험형 전시 프로그램 등 다채로운 미술 행사를 선제적으로 운영해, 시민들의 문화 향유 기회를 넓히고 시립미술관에 대한 기대감을 높일 방침이다.

원강수 원주시장이 27일 숙원 사업인 '원주시립미술관 건립'의 본격적인 시작을 알리는 착공식에서 인사말을 하고 있다. 원주시 제공



원강수 원주시장은 "시립미술관은 원주 문화예술의 새로운 심장이 될 것"이라며 "시민 누구나 일상에서 예술을 접하고 영감을 얻는 문화 소통의 거점이 될 수 있도록, 안전하고 성공적인 건립에 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
