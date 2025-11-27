[포토] 신상발언 마치고 동료 의원들과 악수하는 추경호

계엄 해제 의결을 방해한 혐의(내란 중요임무 종사)로 구속영장이 청구된 추경호 국민의힘 의원이 27일 국회 본회의에서 자신의 체포동의안 표결에 앞서 신상발언을 한 뒤 국민의힘 의원들과 악수하고 있다.







