계엄 해제 의결을 방해한 혐의(내란 중요임무 종사)로 구속영장이 청구된 추경호 국민의힘 의원이 27일 국회 본회의에서 자신의 체포동의안 표결에 앞서 신상발언을 하기 위해 단상으로 향하고 있다.
[포토] 체포동의안 신상발언 나서는 추경호
2025년 11월 27일(목)
