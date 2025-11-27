LG유플러스, AX 중심 임원 인사…부사장 3명 등 승진

27일 2026년 임원 인사 실시

부사장 3명·전무 1명 승진, 상무 신규 선임 7명

LG유플러스는 27일 오전 이사회를 열고 부사장 3명, 전무 1명, 상무 7명을 선임하는 임원 인사를 확정했다고 밝혔다.

이번 인사 핵심 방향으로 LG유플러스는 중·장기 성장 전략인 '인공지능 전환(AX)'을 꼽았다. AI컨택센터(AICC), AI데이터센터(AIDC), AI 통화앱 '익시오(ixi-O)' 등 미래 사업을 이끌 핵심 인력을 전진 배치하고, 동시에 통신 본업 경쟁력 강화와 안정적 성장을 책임질 인재를 중용하는 데 방점을 뒀다는 설명이다.

권용현 기업부문장은 유·무선을 아우르는 B2B 통신 사업을 총괄하며 AICC·AIDC 기반의 AI B2B 포트폴리오 전환을 주도해 온 성과를 인정받아 부사장으로 승진했다.

기술 분야에서는 마이크로서비스아키텍처(MSA) 전문가인 정성권 IT·플랫폼빌드그룹장이 전무로 올라섰다. 정 그룹장은 소프트웨어 기술 기반의 서비스 혁신을 이끌어온 인물이다.

이와 함께 재무·리스크 관리 조직을 총괄하는 여명희 CFO 겸 CRO, 인사와 노사 협력을 맡고 있는 양효석 CHO도 각각 부사장으로 승진했다.





