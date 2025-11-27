본문 바로가기
Dim영역
알립니다
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

인사

LG유플러스, AX 중심 임원 인사…부사장 3명 등 승진

박유진기자

입력2025.11.27 15:11

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

27일 2026년 임원 인사 실시
부사장 3명·전무 1명 승진, 상무 신규 선임 7명

LG유플러스 용산사옥 전경. 사진제공=LG유플러스

LG유플러스 용산사옥 전경. 사진제공=LG유플러스

AD
원본보기 아이콘

LG유플러스는 27일 오전 이사회를 열고 부사장 3명, 전무 1명, 상무 7명을 선임하는 임원 인사를 확정했다고 밝혔다.


이번 인사 핵심 방향으로 LG유플러스는 중·장기 성장 전략인 '인공지능 전환(AX)'을 꼽았다. AI컨택센터(AICC), AI데이터센터(AIDC), AI 통화앱 '익시오(ixi-O)' 등 미래 사업을 이끌 핵심 인력을 전진 배치하고, 동시에 통신 본업 경쟁력 강화와 안정적 성장을 책임질 인재를 중용하는 데 방점을 뒀다는 설명이다.

권용현 기업부문장은 유·무선을 아우르는 B2B 통신 사업을 총괄하며 AICC·AIDC 기반의 AI B2B 포트폴리오 전환을 주도해 온 성과를 인정받아 부사장으로 승진했다.


기술 분야에서는 마이크로서비스아키텍처(MSA) 전문가인 정성권 IT·플랫폼빌드그룹장이 전무로 올라섰다. 정 그룹장은 소프트웨어 기술 기반의 서비스 혁신을 이끌어온 인물이다.


이와 함께 재무·리스크 관리 조직을 총괄하는 여명희 CFO 겸 CRO, 인사와 노사 협력을 맡고 있는 양효석 CHO도 각각 부사장으로 승진했다.




박유진 기자 genie@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄 "이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

샤워 대신해주는 '인간세탁기' 55년 만에 시판

"아무것도 못해" "제발 살아있기를"…최악 아파트 화재에 홍콩 시민들 망연자실

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

뛰는 아이 말렸다고 다이소 직원 무릎 꿇린 엄마

"AI기술, 이미 美노동력 11.7% 대체할 수준… 이건 빙산의 일각"

"5개 퀀텀 거점 지정해 '퀀텀 고속도로'로 연결"

새로운 이슈 보기