화천군, 지역 인재의 요람 '화천 학습관' 입교생 66명 선발

이종구기자

입력2025.11.27 14:31

화천군, 내달 8일부터 접수

강원도 화천군 인재육성재단(이사장:최문순)이 2026년도 1학기 화천 학습관 신입생을 선발한다.

화천 학습관 전경. 화천군 제공

화천 학습관 전경. 화천군 제공

선발인원은 예비 중3 13명, 예비 고1 16명, 예비 고2 16명, 예비 고3 16명 등 모두 66명이다.


현재 화천지역 중·고교에 재학 중인 학생 중 부모 1명 혹은 보호자가 화천군에 6개월 이상 주소를 두고 실거주하고 있다면 지원이 가능하다.

선발은 국어, 수학, 영어 시험과 내신, 모의고사 성적 등을 합산해 이뤄진다.


신청은 내달 8일부터 15일까지, 화천 학습관 1층 교무실 담당자를 방문해 서류를 제출하면 되며, 학교별 단체 접수도 가능하다.


선발시험은 오는 12월 20일 오전 9시부터 정오까지 화천학습관에서 치러진다.

합격자는 내년 1월 8일 화천군청 홈페이지 및 학습관 홈페이지에서 확인할 수 있다.


화천 학습관에 입교하면, 하교 후 기숙사에 머물며 유명 강사진의 학습지도를 받을 수 있고, 진로탐색과 입시전략에도 도움을 받을 수 있다.


화천군 인재육성재단은 응시원서 접수에 앞서 오는 12월 6일 오후 2시, 화천 어린이 도서관 다목적실에서 입교 설명회를 개최한다.


입교 설명회 참여 신청은 12월1일부터 5일까지, 전화로 접수하면 된다.


설명회에는 입교 대상 학년이 아니더라도, 학습관에 관심있는 학생이나 부모 모두 참여가 가능하다 .


화천군 인재육성재단 이사장을 맡고 있는 최문순 화천군수는 "화천의 인재들이 최고의 환경에서 꿈을 펼칠 수 있도록 최선을 다해 지원하고 있다"고 강조했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

