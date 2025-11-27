종근당, 눈 건강 위한 고함량비타민 '벤포벨 아이 연질캡슐' 출시

종근당은 26일 눈 건강을 위한 고함량 비타민 '벤포벨 아이 연질캡슐'을 출시했다.

벤포벨 아이 연질캡슐은 종근당의 고함량 활성비타민 브랜드 '벤포벨'의 신규 라인업 제품으로 간유·베타카로틴·콘드로이친을 보강해 눈 건조, 눈피로, 야맹증, 육체피로를 한번에 완화해준다. 눈의 피로를 완화시켜 주는 벤포티아민이 1일 최대(100㎎)로 함유돼 있고, 시력보존에 효과적인 니코틴산아미드도함유하고 있다. 하루 1회 1캡슐로 복용 부담을 줄여, 기존 간유 함유 눈 영양제(보통 하루 2캡슐 복용)보다편의성을 높인 것이 특징이다.

종근당의 벤포벨 아이 연질캡슐. 종근당 AD 원본보기 아이콘

우리나라 국민 평균 비타민A 1일 섭취량(만19세 이상)은 387.8㎍(마이크로그) RAE(레티놀 활성당량)로, 권장 섭취량(19~49세남성 기준 800㎍ RAE)의 50% 미만이며 2024년 기준 안구건조증 환자는 242만명에 달하고 있어 비타민A 섭취를 통한 눈 건강 관리가 더욱중요해지고 있다.

종근당 관계자는 "눈 건강을 위해 섭취하는 루테인이 예방적 차원의 건강기능식품이라면, 벤포벨아이는 눈 건조감·눈 피로 등에 직접적인 증상 완화 효과가 입증된 일반의약품"이라며 "전자기기 사용이 많은 학생·직장인부터 안구 건조증이 생기기 쉬운 갱년기 여성·중장년층까지 남녀노소에게 도움이 될 것"이라고 말했다.





정동훈 기자



