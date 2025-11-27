본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

화성 동탄 '솔빛나루역' 신설, 중앙투자심사 통과

정두환기자

입력2025.11.27 11:20

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

화성시, 1호선 서동탄~동탄 연장 구간에 추진
동탄1지구~병점역·동탄역 접근성 개선 기대

경기도 화성시 동탄1지구 '솔빛나루역(가칭)' 신설 사업에 속도가 붙을 전망이다.


화성시는 전철 1호선 서동탄~동탄 연장선 내 솔빛나루역 신설 사업이 행정안전부의 중앙투자심사를 통과했다고 27일 밝혔다.

전철 1호선 서동탄~동탄 연장선 내 '솔빛나루역(가칭)' 위치도. 화성시 제공

전철 1호선 서동탄~동탄 연장선 내 '솔빛나루역(가칭)' 위치도. 화성시 제공

AD
원본보기 아이콘

중앙투자심사는 지방자치단체 예산의 중복투자 방지와 계획적·효율적 운영을 위해 사업 시행 전에 필요성과 적정성을 심사하는 절차다. 이번 심사 통과로 솔빛나루역 신설은 예산 편성 및 실시설계 전의 모든 사전 행정절차가 완료돼 사업 추진에 탄력을 받게 됐다.

솔빛나루역은 전철 1호선 연장 사업 구간인 서동탄~동탄 구간 내 동탄1지구에 설치된다. 역사가 생기면 전철 1호선과 수도권 광역급행철도(GTX) C노선 환승역인 병점역과 SRT·GTX-A·동탄인덕원선·동탄트램 이용이 가능한 동탄역 접근성이 개선된다.


이 사업은 '철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률'에 따라 화성시가 비용을 부담하는 '원인자 부담' 방식으로 추진 중이다.


시는 사업 추진을 위한 사전 행정절차가 완료됨에 따라 내년도 본예산에 사업비를 반영해 실시설계, 실시계획 승인, 착공 등의 절차를 추진할 계획이다.

시는 특히 사업 효과를 높이기 위해 인덕원~동탄 복선전철 건설사업과 동시 개통 목표로 솔빛나루역 신설 사업을 추진할 방침이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…은퇴 후 '생존 전쟁' 내몰린다

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

男 직원과 호텔 간 시장, 직원들에 성희롱 문자 보낸 지사…결국

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄

"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장

성수 삼표레미콘부지에 79층 랜드마크…내년 말 착공 목표

또 주인 바뀐 제주맥주…'쓴맛' 삼키는 지역 주류회사

새로운 이슈 보기