정유석 제일기획 중아 총괄, 부사장 승진

2026년 정기 임원인사

상무 4명 신규 임원 발탁

제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 22,900 전일대비 50 등락률 +0.22% 거래량 112,215 전일가 22,850 2025.11.27 14:32 기준 관련기사 정의선 회장 지분 2000억에 샀는데 10년 장투 끝 '반토막'…이노션 2대주주 '눈물의 손절', 왜?[Why&Next][클릭 e종목]"제일기획, 해외 디지털광고 물량 성장 중"제일기획 3분기 영업익 959억…전년比 0.3%↑ 전 종목 시세 보기 close 이 27일 정유석 중동·아프리카(중아) 총괄 상무를 부사장으로 승진 발령하고, 신임 상무 4명을 발탁하는 2026년 정기 임원인사를 발표했다.

정유석 제일기획 부사장. 제일기획 제공 AD 원본보기 아이콘

정 부사장은 중동지역 사업을 확대하고, 국내 광고 비즈니스 전문성을 바탕으로 체험마케팅 사업을 확장해 브랜드 체험 고도화에 기여한 성과를 인정받았다.

이번 인사에서는 글로벌 비즈니스, 크리에이티브, 경영진단 등 다양한 분야에서 핵심 역량을 보유한 인재들을 두루 중용했다. 또 크리에이티브 분야의 여성 리더와 글로벌 마케팅 전략 분야의 외국인 리더를 발탁해 다양성을 강화했다.

신임 임원으로 승진한 이슬기 상무는 크리에이티브 전문가로 다수의 성공 캠페인 창출과 국내외 광고제 수상을 통해 클라이언트의 브랜드 가치를 제고했다는 평가를 받는다.

이준호 상무는 국내외 경영진단을 통해 운영 리스크를 사전에 관리하고, 업무 프로세스 개선을 통해 운영 효율성과 사업 체질을 강화한 점을 인정받았다.

최지원 상무는 CIS(독립국가연합) 총괄로 해당지역의 핵심 광고주 대행 분야를 확대하고, 비계열 클라이언트 개발을 통해 비즈니스 안정화에 기여한 점이 성과로 꼽힌다.

외국인 임원인 엘다드 헤이윌 상무(Eldad Heilweil)는 글로벌 브랜드 커뮤니케이션 및 캠페인 전략 전문가로 주요 광고주의 플래그십 제품 등 통합 마케팅 프로젝트에 성공적으로 기여했다.

제일기획 관계자는 "글로벌 광고·마케팅 환경이 빠르게 변화하는 가운데 새로운 기회를 적극적으로 개척하고, 조직의 역량 강화와 성과 창출에 기여해 온 인력을 승진시키는 성과주의 인사 원칙을 공고히 했다"고 평가했다.

◇ 부사장 승진

▲ 정유석

◇ 상무 승진

▲ 이슬기 ▲이준호 ▲최지원 ▲Eldad Heilweil(엘다드 헤이윌)





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>