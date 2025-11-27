SK바이오팜, 두 번째 방사성의약품 후보물질 도입

美 위스콘신대학 기술이전기관으로부터

방사성의약품 후보물질 'WT-7695' 도입

SK바이오팜은 지난해 첫 RPT 후보물질 'SKL35501'을 도입한 이후, 미국 테라파워와 벨기에 판테라 등 글로벌 방사성 동위원소 생산 기업과의 악티늄-225(225Ac) 공급 계약을 체결한 바 있다. 한국원자력의학원 등 여러 기관 및 기업과 연구 협력을 이어오며 RPT 사업 기반을 공고히 다져왔다. 현재 'SKL35501'은 임상 1상 진입을 위한 임상시험계획(IND) 제출 준비가 순조롭게 진행되고 있다.

'WT-7695'는 암세포 표면 단백질인 탄산탈수효소9(CA9·Carbonic Anhydrase IX)를 타깃으로 하는 저분자 기반 전임상 단계 RPT 후보물질로, 해당 분야에서 베스트 인 클래스(Best-in-class·계열 내 최) 잠재력을 가진 것으로 평가되고 있다. CA9은 산소가 부족한 환경에서 발현이 증가하여 암세포의 성장 및 전이에 중요한 역할을 한다. 특히 CA9은 투명세포신세포암(Clear Cell Renal Cell Carcinoma)[1] 환자의 약 95% 이상에서 과발현하는 검증된 타깃으로서 암세포에 방사성 물질을 선택적으로 전달하는 RPT 분야에 적합한 타깃으로 주목받고 있다.

또한 'WT-7695'는 전임상 단계에서 단회 투여만으로 루테슘-177(177Lu)과 225Ac 표지체 모두에서 효과와 안전성을 확인했다. 이를 기반으로 SK바이오팜은 우선 177Lu 기반 치료제 개발에 착수하고, 향후 225Ac 기반 치료 옵션 확장 가능성도 함께 검토할 계획이다. 아울러 동일 타깃 분자체에 대해 갈륨-68(68Ga)을 활용한 진단제 개발을 병행해 177Lu 치료제와 테라노스틱스(Theranostics)[2] 페어로 구성할 예정이다. 68Ga은 암 진단에 널리 사용되는 방사성동위원소로, 표적 분자에 결합해 PET/CT 등 영상기법을 통해 RPT 대상 환자를 신속하고 정확하게 선별하는데 활용된다.

에릭 아이버슨 WARF CEO는 "이번 후보 물질 도입 계약은 전 세계 환자들의 치료 혁신을 향한 여정에서 CA9 타깃의 가능성을 입증한 의미 있는 성과"라며 "이번 파트너십은 양 기관의 연구 역량과 비전을 기반으로 이루어졌으며, 앞으로도 긴밀한 협력을 통해 새로운 치료 옵션을 환자들에게 더 신속하게 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이동훈 SK바이오팜 사장은 "지난해 첫 RPT 후보물질 SKL35501 도입에 이어 WT-7695까지 확보함으로써, SK바이오팜의 RPT 포트폴리오가 한층 더 견고한 구조를 갖추게 됐다"며 "SKL35501의 IND와 글로벌 임상도 계획대로 준비되고 있으며, 동시에 자체 디스커버리를 통해 추가 후보물질 확보에도 속도를 내고 있다. 이를 통해 보다 완성도 높은 RPT 밸류체인을 내재화하고 글로벌 리딩 플레이어로 자리매김하는 모습을 보여드릴 것"이라고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



