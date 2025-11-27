[오늘의신상]"伊 풍미 담았다"…버거킹, '이탈리안 살사베르데'

그라나파다노 치즈와 허브 소스 '살사베르데'로 완성

150g 묵직한 패티…향긋한 소스로 감칠맛 끌어올려

버거킹이 정통 이탈리아 스타일의 풍미를 담아낸 프리미엄 버거 '오리지널스 이탈리안 살사베르데'를 출시한다고 27일 밝혔다. 이번 신메뉴는 지난 6월 첫 출시 이후 뜨거운 반응을 이어가고 있는 '오리지널스 뉴욕 스테이크'와 함께 판매된다.

'오리지널스 150g'은 전 세계 정통 요리에서 영감을 받아 개발된 버거킹의 프리미엄 라인으로, 기존보다 중량을 33% 늘린 150g의 두툼한 비프 패티를 적용해 든든한 포만감을 선사한다. 또한 버터의 풍미를 살린 브리오슈 번을 사용해 부드러운 식감과 깊은 맛을 구현해 출시 이후 맛에 진심인 소비자들의 기대를 충족시키며 버거킹을 대표하는 프리미엄 메뉴로 자리매김하고 있다.

새롭게 선보이는 '오리지널스 이탈리안 살사베르데'는 '녹색 소스'를 뜻하는 이탈리아 소스 '살사베르데'를 활용해 산뜻하면서도 깊이 있는 풍미를 구현했다. 바질, 할라피뇨, 파마산 치즈, 양파, 올리브오일 등을 조합해 만든 이 소스는 허브의 향긋함이 특징으로, 직화 패티의 감칠맛을 더욱 풍부하게 끌어올린다. 여기에 고소한 풍미가 일품인 치즈 그라나다파다노를 더해 맛의 완성도를 높였다.

'오리지널스 뉴욕 스테이크'는 미국 정통 스테이크하우스에서 영감을 받은 메뉴로, 쌀쌀한 계절에 특히 잘 어울리는 클래식 스테이크 소스에 부드럽고 크리미한 몬테레이 잭 치즈를 더해 깊고 진한 풍미를 느낄 수 있다.

버거킹 관계자는 "오리지널스 이탈리안 살사베르데는 이탈리아 고유의 맛과 버거의 만남이라는 이색 조합으로 소비자들에게 신선하게 다가갈 것"이라며 "출시 이후 뛰어난 맛의 완성도와 든든한 포만감으로 꾸준한 사랑을 받아온 '오리지널스 150g' 라인이 앞으로 선보일 다양한 세계 미식의 매력도 기대해 주시길 바란다"고 밝혔다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



