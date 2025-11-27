본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

美 백악관 인근 총격에 주방위군 2명 사망…트럼프 "큰 대가 치를 것"

뉴욕=권해영특파원

입력2025.11.27 06:36

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 워싱턴 D.C. 백악관 인근에서 발생한 주(州)방위군 총격 사건과 관련해 "매우 큰 대가를 치르게 될 것"이라고 경고했다.


26일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관 인근에서 총격 사건이 발생하자 주(州)방위군과 긴급 대응 인력이 통제 구역에 서 있다. AP연합뉴스

26일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관 인근에서 총격 사건이 발생하자 주(州)방위군과 긴급 대응 인력이 통제 구역에 서 있다. AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "동물 같은 녀석이 두 명의 주방위군을 쏴 중태 상태에 이르게 했다"며 이같이 말했다.

그는 "우리의 위대한 주방위군, 그리고 모든 군-법 집행기관에 신의 축복이 있을 것"이라며 "이들은 정말로 위대한 사람들"이라고 강조했다. 이어 "난 미국 대통령으로서 대통령 직무와 관련된 모든 사람들, 또 여러분과 함께 한다!"고 덧붙였다.


이날 오후 미국 워싱턴 D.C. 백악관 인근에서 주방위군 소속 군인 두 명이 총격을 받는 사건이 발생했다. 총상을 입은 두 군인은 병원으로 긴급히 이송됐지만 끝내 사망했다. 이들은 범죄 대응 등을 위해 이번 여름 워싱턴 D.C.에 투입된 병력이었던 것으로 전해졌다. 용의자 역시 총에 맞아 현장에서 제압된 뒤 현재 병원에 구금된 상태다.


트럼프 대통령은 현재 추수감사절 연휴를 맞아 플로리다주에 머물고 있다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

15조원 던진 외국인, ABC는 담았다

애플, 14년 만에 삼성 앞지를 판

1만2000년만의 화산 폭발에 항공 무더기 취소…"연기가 14㎞까지"

"제정신이냐" 젠슨 황, 엔비디아 직원 질책한 이유는

홍콩 고층아파트 단지 화재…"36명 사망·279명 실종"

폴란드, 신형 잠수함 사업자로 한화 아닌 스웨덴 사브 선정

새로운 이슈 보기