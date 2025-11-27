美 백악관 인근 총격에 주방위군 2명 사망…트럼프 "큰 대가 치를 것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 워싱턴 D.C. 백악관 인근에서 발생한 주(州)방위군 총격 사건과 관련해 "매우 큰 대가를 치르게 될 것"이라고 경고했다.

26일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관 인근에서 총격 사건이 발생하자 주(州)방위군과 긴급 대응 인력이 통제 구역에 서 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "동물 같은 녀석이 두 명의 주방위군을 쏴 중태 상태에 이르게 했다"며 이같이 말했다.

그는 "우리의 위대한 주방위군, 그리고 모든 군-법 집행기관에 신의 축복이 있을 것"이라며 "이들은 정말로 위대한 사람들"이라고 강조했다. 이어 "난 미국 대통령으로서 대통령 직무와 관련된 모든 사람들, 또 여러분과 함께 한다!"고 덧붙였다.

이날 오후 미국 워싱턴 D.C. 백악관 인근에서 주방위군 소속 군인 두 명이 총격을 받는 사건이 발생했다. 총상을 입은 두 군인은 병원으로 긴급히 이송됐지만 끝내 사망했다. 이들은 범죄 대응 등을 위해 이번 여름 워싱턴 D.C.에 투입된 병력이었던 것으로 전해졌다. 용의자 역시 총에 맞아 현장에서 제압된 뒤 현재 병원에 구금된 상태다.

트럼프 대통령은 현재 추수감사절 연휴를 맞아 플로리다주에 머물고 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



