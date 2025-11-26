'선거법 위반' 전·현직 정치인 항소 기각 … "양형 변경 사유 없어"

부산고등법원 창원재판부. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

지난 4·10 국회의원선거 관련 공직선거법 위반 혐의로 기소된 경남지역 전·현직 정치인들에 대한 항소가 기각됐다.

부산고등법원 창원재판부 제1형사부(민달기 부장판사, 박지연·박건희 판사)는 26일 공직선거법 위반 혐의로 기소된 김정권 전 국회의원, 박병영 경남도의원(국민의힘·김해 6)에 대한 항소심 선고 공판에서 항소를 모두 기각하고 원심을 유지했다.

김 전 의원은 지난 22대 총선을 앞두고 불법 선거운동 조직을 만들어 현수막 설치와 확성기를 사용해 사전 선거운동을 혐의를 받는다.

또 2023년 12월 김해의 한 식당에서 송년회 행사를 열어 선거구민 120명에게 270만원 상당의 음식물을 제공하고 같은 장소에서 선거구민 5명에게 30만원 상당의 상품권을 준 혐의도 받는다.

박 의원은 22대 총선 당시 김해 갑 선거구 예비후보로 나섰던 김 전 의원이 대표를 맡은 김해학연구원 송년회에서 확성기를 이용해 선거운동을 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

1심에서 김 의원은 벌금 800만원, 박 의원은 벌금 80만원을 각각 선고받았다.

항소심 재판부는 "1심 선고 후 범행을 자백하고 있다는 사정만으로는 원심의 양형을 변경할 만한 특별한 사정이 없다"라며 항소 기각 이유를 밝혔다.

선출직 공직자는 선거법 위반과 관련해 징역형이나 100만원 이상의 벌금형이 확정되면 그 직을 잃는다.

선거법 위반으로 100만원 이상 벌금형이 확정되면 피선거권 5년 제한을 받는다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>