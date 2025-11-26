'베트남 가방 시신' 용의자 잡고보니…경북 MZ 조폭

경찰 관리 대상 조폭으로 파악

나머지 1명도 조폭 추종 세력

베트남 호찌민의 한 주택가에서 대형 가방 안에서 숨진 채 발견된 20대 한국인 남성 사건과 관련, 체포된 용의자 2명 가운데 1명이 국내 폭력조직 조직원인 것으로 확인됐다.

대형가방에 든 한국인 시신 발견된 호찌민 사건 현장. 비엣바오 홈페이지 캡처. 베트남 법률신문, 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

26일 연합뉴스에 따르면 경찰청은 지난 23일(현지시간) 한국인 남성 A씨 시신을 유기한 혐의를 받는 홍모씨(25)가 경북 지역의 한 조폭 소속으로 경북경찰청의 관리 대상인 것으로 확인됐다고 밝혔다. 다만 홍씨는 대구 지역 조폭인 '월배파' 소속은 아닌 것으로 전해졌다.

홍씨와 함께 시신을 유기한 조모씨(24)는 특정 조폭 소속은 아니나, 경찰의 관리 대상이 아닐 뿐 특정 조폭을 추종하는 세력으로 알려졌다.

사망한 A씨는 캄보디아 범죄 단지(웬치) 등에서 활동하며 스캠(사기) 범죄를 벌여온 것으로 전해졌다.

베트남 현지 경찰은 현재 홍씨와 조씨를 체포해 구체적인 사건 경위를 수사하고 있다. 또 A씨 시신이 다소 부패한 상태인 점 등을 토대로 사망 시점과 원인을 확인하고 있다.

앞서 A씨는 지난 23일 오후 4시께 호찌민의 고급 아파트 인근에서 파란색 대형 가방 안에 담겨 사망한 채 발견됐다. 주변 건물 경비원과 행인들이 가방에서 이상한 냄새가 나자 현지 경찰에 신고했다. 홍씨와 조씨는 행인들이 모이자 곧바로 택시를 타고 도주했지만 현지 경찰에 결국 체포됐다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



