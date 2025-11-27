반도체 호황에 기업 체감경기 13개월 만에 최고 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①11월 기업 체감 경기 13개월래 최고…계엄 이전 수준 회복
②저축은행, 3%대 예금 다시 출시… 금리 역전 해소 나섰다
③외국인, 코스피 15조 순매도…삼전·하이닉스 팔고 'ABC'는 담았다
MARKET INDEX
○미 뉴욕증시 추수감사절 앞두고 투자심리 회복
○기술주 4거래일째 상승…강세 마감
○엔비디아 1.37% 상승하자 AMD 3.93% 급등
TOP 3 NEWS
■ 기업 체감경기, 계엄사태 이전 수준 회복 "반도체 호황·소비심리 개선"
○다만 여전히 기준값 100 밑돌아…제한적 개선 머물러
○환율 상승, 제조업 자금사정 답변 악화에 영향
■ 은행보다 낮았던 저축은행 예금금리…3%대 속속 부활
○OK·JT친애·HB 등 3%대 상품 출시
○"예금금리 더 오르기 어려워…대출영업 살아나야"
■ '역대급 매도 폭탄' 15조 던진 외국인… 'ABC' 테마는 담았다
○팬데믹 기록(-12.5조) 넘어 역대 최대
○순매도 기조 속 AI·바이오·화학주 줍줍 눈길
그래픽 뉴스 : "올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…세대교체에 밀린 홍삼
○건강기능식품 시장 재편…홍삼 비중 큰 폭 축소
○21~40세 소비층, 홍삼 대신 비타민·프로바이오틱스 선호
○홍삼 기업 실적 부진…제품 다각화·해외 공략 나서
돈이 되는 法
■ 관세 안 내려고 "내가 쓸 건데요" 수입품 팔았다간 징역·벌금형
○'자가 사용' 위장 수법 적발 사례 증가
○법원 징역형·추징금 선고 등 강경 대응
■ 군대 안 가려고 정신질환 환자인 척 20대 징역
○허위 진료·약 복용 속여 병역 감면 시도
○징역 1년 집유 2년…병역 의무 재부과 전망
■ 현대차·기아, 미국서 "아동·이민자·수감자의 착취된 노동력 사용" 소송 직면
○원고 "아동·이민자·수감자 동원한 노동착취" 주장
○현대차·기아 "근거 없는 주장" 혐의 전면 부인
※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.
오늘 핵심 일정
○국내
10:00 금리 결정 (11월)
○해외
00:00 미국 근원 소비지출물가지수 (MoM) (9월)
00:00 미국 신규 주택판매 (9월)
00:30 미국 원유재고
03:00 미국 7년물 국채 입찰
10:30 일본 BoJ 이사회 위원 Noguchi의 연설
22:30 캐나다 경상수지 (3분기)
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 60%｜오후 60%
○미세먼지 오전 보통｜오후 나쁨
