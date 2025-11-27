반도체 호황에 기업 체감경기 13개월 만에 최고 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①11월 기업 체감 경기 13개월래 최고…계엄 이전 수준 회복

②저축은행, 3%대 예금 다시 출시… 금리 역전 해소 나섰다

③외국인, 코스피 15조 순매도…삼전·하이닉스 팔고 'ABC'는 담았다

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시 추수감사절 앞두고 투자심리 회복

○기술주 4거래일째 상승…강세 마감

○엔비디아 1.37% 상승하자 AMD 3.93% 급등

TOP 3 NEWS

■ 기업 체감경기, 계엄사태 이전 수준 회복 "반도체 호황·소비심리 개선" ○한은, 11월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI) 발표

○다만 여전히 기준값 100 밑돌아…제한적 개선 머물러

○환율 상승, 제조업 자금사정 답변 악화에 영향

■ 은행보다 낮았던 저축은행 예금금리…3%대 속속 부활 ○저축은행 정기예금 연 금리, 보름 만에 2.67%→2.72%

○OK·JT친애·HB 등 3%대 상품 출시

○"예금금리 더 오르기 어려워…대출영업 살아나야"

■ '역대급 매도 폭탄' 15조 던진 외국인… 'ABC' 테마는 담았다 ○외인 11월 코스피 순매도 15조 육박

○팬데믹 기록(-12.5조) 넘어 역대 최대

○순매도 기조 속 AI·바이오·화학주 줍줍 눈길

그래픽 뉴스 : "올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…세대교체에 밀린 홍삼

○건강기능식품 시장 재편…홍삼 비중 큰 폭 축소

○21~40세 소비층, 홍삼 대신 비타민·프로바이오틱스 선호

○홍삼 기업 실적 부진…제품 다각화·해외 공략 나서

돈이 되는 法

■ 관세 안 내려고 "내가 쓸 건데요" 수입품 팔았다간 징역·벌금형 ○연말 직구 증가 틈타 관세 면탈·위조품 유통 기승

○'자가 사용' 위장 수법 적발 사례 증가

○법원 징역형·추징금 선고 등 강경 대응

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025112615435076653

■ 군대 안 가려고 정신질환 환자인 척 20대 징역 ○정신 질환 가장해 병역 회피한 20대 유죄 확정

○허위 진료·약 복용 속여 병역 감면 시도

○징역 1년 집유 2년…병역 의무 재부과 전망

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025112615492300017

■ 현대차·기아, 미국서 "아동·이민자·수감자의 착취된 노동력 사용" 소송 직면 ○현대차·기아 美 법인, 불공정경쟁 방지법 위반 혐의로 피소

○원고 "아동·이민자·수감자 동원한 노동착취" 주장

○현대차·기아 "근거 없는 주장" 혐의 전면 부인

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025112615595563118

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.



오늘 핵심 일정

○국내

10:00 금리 결정 (11월)

○해외

00:00 미국 근원 소비지출물가지수 (MoM) (9월)

00:00 미국 신규 주택판매 (9월)

00:30 미국 원유재고

03:00 미국 7년물 국채 입찰

10:30 일본 BoJ 이사회 위원 Noguchi의 연설

22:30 캐나다 경상수지 (3분기)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 5℃( ▲ 2 ℃) ｜최고기온 : 9℃( ▼ 1 ℃)

○강수확률 오전 60%｜오후 60%

○미세먼지 오전 보통｜오후 나쁨

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>