반려문화축제 오세요… 동명대 반려동물대학, ‘동숲 아나바다 펫스티벌’ 첫 개최

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.26 15:39

"재학생 주도, 지역사회 공유"

아나바다 펫스티벌로 오세요!


동명대학교는 오는 12월 12일 교내 반려견놀이터 '동숲'에서 지역사회와 함께하는 특별한 반려동물 문화 행사 '제1회 동숲 아나바다 펫스티벌'을 개최한다.

이번 행사는 부산형 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업으로 추진되며 대학 인프라를 지역에 개방하고 지속 가능한 반려문화를 공유하기 위해 마련됐다.


'아나바다(아껴 쓰고·나눠 쓰고·바꿔 쓰고·다시 쓰는)'를 주제로 한 이번 펫스티벌은 ▲반려용품 나눔·교환 부스 ▲반려동물 행동 전문가 특강 ▲반려견과 함께하는 레크리에이션 ▲웰컴 키트 제공 ▲현장 체험 프로그램 등 풍성한 콘텐츠로 구성된다. 재학생들이 직접 기획·운영을 맡아 지역과 함께하는 사회공헌형 프로그램으로 의미가 있다.


행사는 지역 시민과 반려동물대학 재학생 등 100여명을 대상으로 진행된다. 참가자들은 올바른 반려예절 교육과 일상 속에서 실천할 수 있는 환경 보호 활동까지 함께 경험할 수 있다. 또 반려인뿐 아니라 비반려인도 참여할 수 있는 교감 프로그램을 통해 모두가 안전하게 즐길 수 있는 반려문화 조성에도 힘을 보탤 예정이다.

반려동물대학장 김도경 교수는 "동숲 아나바다 펫스티벌은 대학이 지역에 개방한 '공유 캠퍼스'의 대표적인 사례로 재학생의 실무 역량 강화와 지역사회 반려문화 정착에 큰 의미를 갖는다"며 "지역과 함께 성장하는 반려동물 교육·문화 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.


이번 행사는 12월 12일 오후 1시부터 5시까지 진행되며 참여를 희망하는 시민은 행사 당일 현장에서 선착순으로 기부물품을 등록하면 된다.

반려문화축제 오세요… 동명대 반려동물대학, '동숲 아나바다 펫스티벌' 첫 개최
영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
