강원도, 제2차 청년정책 기본계획 최종보고회 개최…현장 의견 수렴

이종구기자

입력2025.11.26 14:20

강원특별자치도(도지사 김진태)는 26일 도 여성가족연구원에서 '청년과 함께 미래를 여는 강원'을 비전으로 한 '제2차 청년정책 기본계획' 수립 최종보고회를 개최했다.

이번 보고회에는 청년정책조정위원회 위원 5명과 외부 전문가 5명, 도 및 시군 청년정책 담당자 등 40명이 참석했다.


참석자들은 실행 가능성, 제도 연계, 현장 적용성 등과 관련해 구체적인 의견을 제안했다. 도는 이날 제안된 의견을 최종 계획에 반영해 2026년 청년정책 추진의 완성도를 높일 계획이다.

향후 청취한 의견을 반영하여 기본계획 최종 확정(12월)하고 청년정책조정위원회 심의를 거쳐 국무조정실 제출(2026년 1월)할 예정이다.


김광래 강원특별자치도 경제부지사는 "이번 청년정책 기본계획은 '청년과 함께 미래를 여는 강원'이라는 비전 아래, 강원 청년들이 지역에서 꿈을 이루고, 삶의 질을 향상시킬 수 있도록 종합적인 정책을 마련한 결과물"이라며, "청년들이 체감할 수 있는 지원책을 마련하기 위해 현장의 목소리를 지속적으로 반영하겠다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
