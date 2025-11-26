부산도시공사, ‘일광지구 4BL 통합공공임대주택’ 사전방문행사 성황

3일간 97% 방문 참여… 입주 전 품질 점검·고객 만족도 향상 기대

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 22일부터 24일까지 진행한 '일광지구 4BL 통합공공임대주택' 입주예정자 사전방문행사를 성공적으로 마무리했다.

일광지구 4BL 통합공공임대주택은 지하 2층부터 지상 25층까지 총 7개 동, 전용면적 39~59㎡ 규모의 1134세대로 구성돼 있으며 오는 12월 입주를 앞두고 있다.

이번 사전방문행사는 입주예정자들이 직접 세대 내부 마감 상태를 확인하고 입주 전 개선이 필요한 사항을 점검할 수 있도록 마련됐다.

BMC는 민간사업자와 사전회의를 통해 전문업체 선정, 행사장 배치, 동선 계획 등을 면밀히 준비해 민간분양 아파트 수준의 체계적인 현장 점검 행사를 추진했다.

행사 기간 전체 1104세대 중 97%에 달하는 1072세대가 방문해 높은 참여율을 보였다. 방문객들은 거실 및 각 방에 설치된 에어컨, 넉넉한 수납공간 등에 큰 관심을 보였으며, 많은 인원이 찾았음에도 안전사고 없이 원활하게 행사가 진행됐다.

부산도시공사는 사전방문 과정에서 제기된 건의 사항을 입주 전까지 적극 반영해 입주자의 편의와 만족도를 높인다는 계획이다.

신창호 부산도시공사 사장은 "이번 사전방문행사를 통해 입주 전 마감 품질을 면밀히 점검할 수 있었다"며 "보완이 필요한 부분은 신속하게 개선해 시민들에게 더욱 완성도 높은 주택을 제공하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자



