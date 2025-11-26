본문 바로가기
해운협회 "현대LNG해운 인니 매각 우려…국적선사로 남아야"

전영주기자

입력2025.11.26 13:45

한국해운협회가 26일 현대LNG해운 해외 매각 추진을 두고 "국가 경제와 에너지 안보 주권 확보를 위해 국적선사로 남아야 한다"고 밝혔다.


협회에 따르면 현대LNG해운의 모기업인 IMM프라이빗에쿼티와 IMM인베스트먼트는 인도네시아 대형 복합기업인 시나르마스 그룹 계열사에 현대LNG해운 매각을 추진 중이다.

협회는 "매각이 성사될 경우 핵심 에너지 운송자산, 액화천연가스(LNG) 수송 노하우 등의 정보자산, 한국가스공사 장기계약 수송권 등 값으로 환산할 수 없는 국가자산이 해외로 유출될 것"이라며 "우리나라 LNG 적취율(수송 점유율) 하락이 가속화하고 LNG 공급망에 심각한 위협이 될 것"이라고 우려했다.


협회는 "정부는 국정과제에 '핵심 에너지 운송 국적선 이용률 70% 이상 유지 및 선박의 해외 매각 방지'를 반영하고 있다"면서 "정부가 추진하는 핵심 정책 목표와도 정면으로 배치된다"고 강조했다.


현대LNG해운은 LNG 전용선 12척과 액화석유가스(LPG) 전용선 6척 등을 보유한 국내 최대 액화가스 전문 수송선사다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
