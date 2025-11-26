안동, K-관광의 새로운 ‘월드 게이트’로 부상

사계절 축제·MICE 동반 성장

2025년 글로벌 확산 가속

전통문화의 수도 안동이 이제는 세계 관광 지도를 다시 쓰는 K-관광 프런티어 도시로 급부상하고 있다.

사계절 축제를 기반으로 한 체류형 관광 확대, 지역경제와 맞물린 MICE 산업 성장, 글로벌 매체가 주목한 도시 브랜드 가치까지 더해지며 2025년 안동은 '관광 회복의 원년'을 넘어 국제무대에서 영향력을 확장하는 해로 평가된다.

SRT 잡지가 선정한 '2025 최고의 10대 도시'에 안동이 이름을 올린 것은 지역 관광의 변화 흐름을 상징적으로 보여준다. 전통의 깊이와 현대적 관광 콘텐츠의 융합, 야간경관·체험형 프로그램 확대 등이 안동을 '머무는 도시'로 재정의했다는 분석이다.

안동의 강점으로 꼽히는 사계절 축제 전략도 완성도를 더했다.

봄 축제의 전통문화·학술 콘텐츠, 여름의 청년·힐링 형 프로그램, 가을의 글로벌 문화재 연계행사, 겨울의 야간관광 패키지까지 계절마다 차별화된 이벤트가 이어지며 국내외 관광객의 체류 시간을 크게 늘렸다.

또한 MICE 산업의 성장세는 지역경제 전반에 새로운 활력을 공급하고 있다. 대형 회의·박람회가 잇달아 열리며 숙박·외식·교통 산업이 동반 상승했고, 지역 기업과 연계한 산업 전시·비즈니스 프로그램이 안동의 경제 지형을 넓히고 있다.

안동시는 글로벌 관광도시로의 도약을 위해 국제 마케팅 강화, 문화관광·콘텐츠산업과의 융합 전략, 지속 가능한 관광 기반 조성 등 장기적 로드맵을 추진 중이다.

전문가들은 "안동은 한국 정체성과 현대적 도시 경험을 동시에 제공하는 드문 도시"라며 "세계인이 찾는 K-관광 허브로 성장할 충분한 잠재력을 갖췄다"고 평가하고 있다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



