본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

9월 혼인 증가 20.1% '최고'…3분기 합계출산율은 0.81명

세종=김평화기자

입력2025.11.26 12:21

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국가데이터처 '9월 인구동향' 발표
혼인 1.8만건…2015년 이후 최대
출생아는 2.2만명으로 8.6% 증가

30대 여성 인구가 늘면서 지난 9월 혼인 건수가 2015년 이후 최대치를 기록했다. 증가 폭과 증가율은 44년 만에 최고치였다. 3분기 합계출산율은 0.8명대를 넘겼다.


9월 혼인 증가 20.1% '최고'…3분기 합계출산율은 0.81명
AD
원본보기 아이콘

혼인·출산 증가세 지속…30대 인구 증가 효과

국가데이터처가 26일 발표한 '2025년 9월 인구동향'을 보면 지난 9월 혼인 건수는 1만8462건으로 전년 동월 대비 3095건(20.1%) 증가했다. 이는 9월 기준으로 2015년(1만9001건) 이후 최대 규모다. 증가 폭과 증가율은 1981년 관련 통계 작성 이후 가장 높았다.

출생아 수는 2만2369명으로 1780명(8.6%) 증가했다. 이는 9월 기준으로 2020년(2만3499명) 이후 가장 많은 수준이다. 출생아 수는 지난해 7월부터 15개월 연속 늘고 있다. 30대 여성 인구가 늘어난 데다 혼인이 증가한 점이 영향을 미쳤다.


합계출산율(여자 1명이 평생 낳을 것으로 예상하는 평균 출생아 수)은 0.85명으로 0.06명 증가했다. 최근 0.7명대를 기록했던 가운데 7월(0.80명)에 이어 0.8명대를 회복한 모습이다.


사망자 수는 2만8101명으로 1136명(3.9%) 감소했다. 출생아 수에서 사망자 수를 빼면 5732명 자연 감소했다.

이혼 건수는 7959건으로 429건(5.7%) 증가했다.


3분기 합계출산율 0.81명…0.04명 증가

3분기 기준 출생아 수는 6만5039명으로 전년 동기보다 3767명(6.1%) 늘었다. 출생아 수 증가는 지난해 2분기부터 6분기째 이어지고 있다. 합계출산율은 0.81명으로 0.04명 증가했다.


혼인 건수는 5만8305건으로 6600건(12.8%) 늘었다. 이혼 건수는 2만2981건으로 104건(0.5%) 감소했다.


사망자 수는 8만5051명으로 4479명(5.0%) 줄었다. 조사망률(인구 1000명당 사망자 수)은 6.6명으로 0.4명 감소한 것으로 나타났다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

1만2000년만의 화산 폭발에 항공편 무더기 취소…"연기 14㎞까지 치솟아"

망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은?

"떡 6개 떡볶이 4000원, 카드는 안돼" 광장시장 또 논란

아이폰17 인기에…"애플, 14년 만에 삼성 제칠 듯"

"먹고 살려면 어쩔 수가 없다, 73세까지 일해야" 이런 노인 700만 시대

형기만 채우면 재벌 된다…대장동 수천억, 왜 환수 어렵나

새로운 이슈 보기