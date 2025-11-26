수출 제조기업 27% "지난해보다 자금 사정 악화"

한경협, 매출액 1000대 기업 대상 조사

자금 사정 좋아졌다는 응답은 23.4%

매출 부진·제조원가 상승 등이 악화 원인

"대내외 불확실성·규제 완화 노력 필요"

한국경제인협회(한경협)는 26일 매출액 1000대 수출 제조기업(111개사 응답)을 대상으로 조사한 결과, 응답 기업 27.0%가 지난해보다 자금 사정이 악화된 것으로 확인됐다고 밝혔다.

자금 사정이 좋아졌다는 응답은 23.4%, 비슷하다는 응답은 49.6%였다.

경기도 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

자금 사정이 악화한 이유로는 '매출 부진'(40.0%)이 가장 많았다. '원재료비 등 제조원가 상승'(23.3%), '금융기관 차입비용 증가'(11.1%), '인건비 및 물류비 부담 증가'(10.0%)가 그 뒤를 이었다.

자금 사정에 가장 큰 영향을 미치는 글로벌 리스크 요인으로는 '환율 상승'(43.6%), '미국발 보호무역 확대와 관세 인상'(24.9%), '미·중 등 주요국 경기둔화'(15.6%), '공급망 불안'(9.6%) 순으로 지목됐다.

자금 관리·조달 애로사항도 환율·원자재 리스크 관리(45.4%), 수출·투자 환경 악화 및 불확실성 대응(20.7%)이 큰 비중을 차지했고 자본·금융시장 규제(13.8%), 정부 정책 불확실성(10.8%)이 그 뒤를 이었다.

자금 관리 지원을 위한 정책 과제로는 환율 변동성 최소화(29.5%), 수출·투자 불확실성 완화(17.1%), 공급망 다변화를 통한 원자재 수급 안정화(16.8%), 탄력적 금리 조정(16.2%) 등이 꼽혔다.

기업의 재무 건전성을 나타내는 부채비율은 지난해보다 상승했다는 응답이 20.7%였다. 하락은 12.6%, 작년과 비슷한 수준이라는 응답은 66.7%였다.

기업들이 적정하다고 보는 기준금리 수준은 현재(2.50%)보다 낮은 1.80%로 집계됐다.

지난해보다 자금 수요가 증가한 기업은 32.4%, 감소한 기업은 18.0%로 나타났다. 비슷하다는 응답은 49.6%였다. 자금 수요가 가장 크게 발생한 부문은 원자재·부품 매입(35.7%), 설비투자(30.7%), 연구개발(15.3%), 고용(9.9%) 순이었다.

인공지능(AI) 도입·활용을 위한 자금 수요와 관련해선 '증가' 18.9%, '감소' 8.1%, '비슷' 73.0%였다.

이상호 한경협 경제산업본부장은 "관세 인상의 여파와 환율 고공행진이 내수 부진과 겹쳐 기업들의 자금 사정 어려움이 여전하다"며 "대내외 불확실성 완화 노력과 함께 과감한 세제 지원과 규제 완화로 기업들의 숨통을 틔우는 동시에 AI 전환 등 미래를 위한 투자 여력 확보를 지원해야 한다"고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>