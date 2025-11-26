대구 달서구, '대한민국 지자체 홍보대상' 2년 연속 대상 영예

대구 달서구(구청장 이태훈)는 국회의원회관에서 열린 '제2회 대한민국 지자체 홍보대상'에서 스마트도시 부문 대상을 수상하며, 지난해에 이어 2년 연속 대상의 영예를 안았다고 26일 밝혔다.

'대한민국 지자체 홍보대상'은 (사)한국미디어영상교육진흥원이 주관하고 방송미디어통신위원회와 지방자치TV가 후원하는 시상식으로, 전국 226개 지자체의 행정 혁신 우수사례를 담은 홍보 영상을 종합 평가해 수상작을 선정한다.

이태훈 대구 달서구청장(중앙)이 2년 연속 지자체 홍보대상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

달서구는 지난해 제1회 대회에서 환경·기후 부문 대상을 수상한 데 이어, 올해는 스마트도시 부문에서 다시 한번 최고상을 차지하며 미디어 기반 홍보 행정의 경쟁력을 입증했다.

달서구는 공식 유튜브 채널 '달서TV'를 통해 탄소중립, 그린·스마트 행정, 결혼친화 정책 등 주요 정책 비전을 담은 다채로운 콘텐츠를 꾸준히 제작하며 주민과의 소통을 강화하고 있다.

특히 이번 스마트도시 부문 대상 수상에는 달서구가 대구·경북 기초지자체 최초로 국토교통부 '스마트도시' 인증(2022년)을 획득하고, 2024년 재인증까지 받으며 스마트 행정 선도 도시로 자리매김한 정책적 기반이 높이 평가됐다.

이러한 성과를 영상 콘텐츠로 시민과 적극 소통한 노력이 수상에 종합적으로 반영된 것으로 분석된다. 이태훈 달서구청장은 "대한민국 지자체 홍보대상에서 2년 연속 대상을 수상하게 되어 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 뉴미디어 플랫폼을 활용한 창의적 홍보 전략을 더욱 강화해, 달서구의 정책 가치와 비전을 효과적으로 알리고 '살기 좋은 희망달서'를 만들어 가겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>