대구지방보훈청, 신용보증기금 후원으로 보훈가족에 김장김치 전달

동절기 맞아 320㎏ 김치 32가구에 지원, 따뜻한 나눔 실천

대구지방보훈청은 지난 25일 신용보증기금 대구경북영업본부의 후원으로 동절기를 맞아 보훈가족을 위한 김장김치 전달식을 진행했다.

대구보훈청이 신용보증기금 대구경북영업본부와 보훈가족을 위한 김장김치 전달식을 갖고 있다. 대구보훈청 제공 AD 원본보기 아이콘

이 전달식에서 지원된 김장김치 320㎏(300만원 상당)은 대구에 거주하는 고령 보훈가족 32가구에 전달됐다.

신용보증기금 대구경북영업본부는 2022년부터 보훈가족을 위한 나눔 활동을 꾸준히 이어오며, 생필품, 백미, 김장김치 등 다양한 후원을 통해 보훈가족의 생활 안정을 돕고 있다.

전달식에 참석한 관계자는 "추운 겨울을 앞두고 보훈가족 분들께 감사의 마음을 전할 수 있어 뜻깊게 생각한다"고 말했다.

김종술 대구지방보훈청장은 "매년 보훈가족에 대한 관심과 따뜻한 사랑을 베풀어주심에 감사드리며, 지역사회와 협력해 보훈가족 복지 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



