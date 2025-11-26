본문 바로가기
대구지방보훈청, 신용보증기금 후원으로 보훈가족에 김장김치 전달

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.26 10:58

동절기 맞아 320㎏ 김치 32가구에 지원, 따뜻한 나눔 실천

대구지방보훈청은 지난 25일 신용보증기금 대구경북영업본부의 후원으로 동절기를 맞아 보훈가족을 위한 김장김치 전달식을 진행했다.

대구보훈청이 신용보증기금 대구경북영업본부와 보훈가족을 위한 김장김치 전달식을 갖고 있다. 대구보훈청 제공

이 전달식에서 지원된 김장김치 320㎏(300만원 상당)은 대구에 거주하는 고령 보훈가족 32가구에 전달됐다.


신용보증기금 대구경북영업본부는 2022년부터 보훈가족을 위한 나눔 활동을 꾸준히 이어오며, 생필품, 백미, 김장김치 등 다양한 후원을 통해 보훈가족의 생활 안정을 돕고 있다.

전달식에 참석한 관계자는 "추운 겨울을 앞두고 보훈가족 분들께 감사의 마음을 전할 수 있어 뜻깊게 생각한다"고 말했다.


김종술 대구지방보훈청장은 "매년 보훈가족에 대한 관심과 따뜻한 사랑을 베풀어주심에 감사드리며, 지역사회와 협력해 보훈가족 복지 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

