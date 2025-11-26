본문 바로가기
스코넥, 'Who's at the door?' 닌텐도스위치·PS4·PS5 정식 출시

장효원기자

입력2025.11.26 09:48

스코넥 엔터테인먼트는 자사의 심리 공포 어드벤처 게임 'Who's at the door?'가 PC 플랫폼 출시 이후 예상 이상의 성과를 기록하며 높은 평가를 받음에 따라 오는 28일 PS4·PS5 정식 출시, 27일 닌텐도 스위치 아시아 선출시를 시작으로 2025년 글로벌 콘솔 런칭을 본격화한다고 26일 밝혔다.


'Who's at the door?'는 지난 7월 스팀 출시 이후 스토브(STOVE) 스토어에서도 높은 판매 반응과 이용자 평점으로 화제를 모았으며, 국내에서는 '2025 대한민국 게임대상 후보작'에 오르며 작품성과 확장 가능성을 공식적으로 인정받았다. 이번 콘솔 이식 확정은 이러한 유저 반응과 시장 성과에 따른 결정이다.

스코넥은 이번 콘솔 버전이 단순 포팅이 아닌 감각 연동형 설계 기반의 재출시라고 설명했다. PS5·스위치 버전에는 다음과 같은 요소가 추가 적용된다.


개발팀은 "PC판에서는 보지 못한 촉각·소리 기반의 공포 디테일이 콘솔에서 구현된다"며

"이번 출시가 WHO'S AT THE DOOR IP 확장의 전환점이 될 것"이라고 밝혔다.


스코넥은 이번 아시아 선출시 이후, 2025년 내 북미·유럽·일본 등 주요 콘솔 시장에 순차적으로 패키지 및 다운로드 버전을 출시할 계획이다. 또한 DLC 및 확장 콘텐츠, 플랫폼 콜라보레이션도 병행 검토 중이다.

스코넥 관계자는 "스토브스토어와 스팀을 통한 긍정적 반응, 그리고 게임대상 후보 작품 선정은 시장이 본 작품의 가치를 이미 증명한 결과"라며 "콘솔 진출을 기점으로 'Who's at the door?'를 글로벌 심리 공포 장르의 메인 IP로 성장시키겠다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
