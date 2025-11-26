'충남을 밝힌 사람들'…올해 '자랑스러운 충남인' 확정



봉사 9645시간·31년 무보수 활동·전통문화 계승…각 분야 헌신 돋보여



사진 왼쪽부터 정재택, 조명자, 박애랑, 구본권, 박금성, 차중철 등이 2025년 자랑스러운 충남인상을 받았다

충남을 위해 묵묵히 헌신해 온 6명이 올해 '자랑스러운 충남인상'의 주인공으로 확정됐다.

1995년 제정된 충남 최고 영예의 상으로, 봉사·여성권익·농업·문화유산 보존 등 각 분야에서 도민에게 귀감이 된 인물들이 이름을 올렸다.

충남도는 '2025 자랑스러운 충남인상' 공적심사위원회를 열고 올해 수상자 6명을 최종 선정했다고 26일 밝혔다.

'자랑스러운 충남인상'은 맡은 자리에서 헌신적 활동을 이어가며 도민에게 귀감이 되는 이들에게 수여하는 충남도의 최고 권위의 상이다.

이 상은 지난 1995년 제정 이후 지난해까지 총 215명이 받았다.

올해 수상자로는 ▲정재택 (사)종축장이전개발 범천안시민추진위원회 위원장 ▲조명자 나눔플러스 천안지역본부 실장 ▲박애랑 여성권익증진시설장 ▲구본권 아산원예농협 조합장 ▲박금성 수덕사 주지 ▲차중철 금산민속연보존회 대표가 선정됐다.

정재택 위원장은 31년간 무보수 상근 봉사로 주민 역량을 모으고 천안 종축장 이전을 주도해 2023년 해당 부지가 국가산업단지 후보지로 최종 선정되는 데 핵심 역할을 한 점이 높게 평가됐다.

조명자 실장은 15년간 총 9645시간의 봉사활동으로 지역 복지 증진에 기여했다. 무료급식소 운영과 복지 상담 지원, 저소득 가정을 위한 읍·면·동 연계 '원스톱 빨래방' 운영을 통해 사회적 돌봄의 기반을 강화했다.

박애랑 시설장은 20년간 가정폭력 피해자 보호와 여성 인권 향상을 위해 힘써 왔다.

특히 2017년 주거지원 확장 사업과 2018년 24시간 보호체계 확충을 통해 폭력 피해자의 정착·회복을 촘촘히 지원했다.

구본권 조합장은 2010년 취임 이후 4선 연임을 이어가며 아산 농업 발전에 기여했다. 스마트 장보기 시스템 도입 등 혁신 경영으로 아산원예농협 하나로마트가 2023년 매출 800억 원을 돌파하는 데 큰 역할을 했다.

또 해군 2함대와의 자매결연을 통한 농촌 일손 지원도 꾸준히 이어왔다.

박금성 수덕사 주지스님은 서광사 재임 시절 대웅전 건립, 요사채 개축 등 대규모 사찰 정비사업을 이끌었고, '보원사?간월암?서광사' 순례 관광코스를 조성해 지역 관광·문화유산 보존에도 기여했다.

차중철 금산민속연보존회 대표는 30여 년간 금산 10개 읍·면에 전통 농악을 전수하며 지역 고유문화를 지켜왔다.

금산인삼축제 길거리 퍼레이드를 주도했고, 2017 금산세계인삼엑스포에서 전통 가오리연 500여 장을 배부하며 전국 홍보에 앞장선 점이 인정됐다.

충남도는 다음달 29일 도청 대회의실에서 열리는 '충남을 빛낸 유공자 시상식'에서 이들에게 공식 표창을 수여할 예정이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



