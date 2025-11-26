본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

벤처주간, 'M&A 컨퍼런스'로 포문

김철현기자

입력2025.11.26 12:00

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중소·벤처기업 참여 M&A 비중 지속 증가

중소벤처기업부는 26일 일산 킨텍스에서 '2025 M&A 컨퍼런스'를 개최했다고 밝혔다. M&A 컨퍼런스는 2016년에 시작해 올해 9번째를 맞이한 행사로 인수·합병(M&A)을 희망하는 중소·벤처기업, M&A 중개·자문기관 등 생태계 구성원이 교류하는 만남의 장이다.


특히 이번 M&A 컨퍼런스는 제1회 벤처주간 개막행사로, 최근 3년간 국내 중소벤처기업의 M&A 현황을 살펴보고 중기부의 M&A 지원 성과와 앞으로의 계획을 논의하는 자리로 마련했다. 중기부는 지난 3월 중소벤처기업 M&A를 지원하기 위해 민·관 협력 M&A 플랫폼을 개소한 바 있고, 지난달 첫 중개계약을 성사시켰다.

벤처주간, 'M&A 컨퍼런스'로 포문
AD
원본보기 아이콘

컨퍼런스에선 최근 3년간 국내 중소·벤처기업 M&A 현황 분석 결과를 발표했다. 전체에서 중소·벤처기업이 참여한 M&A 비중은 지속적으로 증가한 것으로 나타났다. M&A 현황을 발표한 삼일회계법인은 경기가 불확실한 가운데 성장동력 확보를 위한 중소·벤처기업 M&A 거래가 지속적으로 발생하고 있다고 분석했다. 이후 기업승계 M&A 정책 방향, M&A 성공사례에 대한 발표가 이어졌다. M&A 성공사례 발표는 중개 역할인 자문기관이 맡았으며, 매수·매도기업 대표도 함께 참석했다.

중기부는 민·관 협력 M&A 플랫폼을 통한 매수·매도기업 중개와 M&A 보증지원 외에도 중소기업 기업승계를 지원하는 M&A 펀드를 올해 신설했으며, M&A를 통한 제3자 기업승계에 어려움이 없도록 특별법 제정도 준비하고 있다. 한성숙 중기부 장관은 "중소벤처기업의 M&A는 기업 경쟁력 강화와 회수시장 활성화 측면에서 중요성이 크고, 최근 고령화 사회에서는 기업승계 전략으로 의미가 있다"며 "중기부가 가진 정책적 역량을 집중해 중소·벤처기업 M&A 활성화를 지원하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

월급에서 그렇게 빼가더니 연금 고작 66만원…한국인들, 은퇴해도 못 쉰다 월급에서 그렇게 빼가더니 연금 고작 66만원…한국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

1만2000년만의 화산 폭발에 항공편 무더기 취소…"연기 14㎞까지 치솟아"

망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은?

"떡 6개 떡볶이 4000원, 카드는 안돼" 광장시장 또 논란

아이폰17 인기에…"애플, 14년 만에 삼성 제칠 듯"

"먹고 살려면 어쩔 수가 없다, 73세까지 일해야" 이런 노인 700만 시대

형기만 채우면 재벌 된다…대장동 수천억, 왜 환수 어렵나

새로운 이슈 보기