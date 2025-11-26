삼성전자 AI 가전, 중남미서 판매 40% 확대…입지 강화

1~10월 누적 판매량, 전년동기 대비 성장

세탁기 매출 80%↑…비스포크 AI 콤보 호조

최신 제품 라인업…프리미엄·실속형 등

"중남미 스마트 홈 생태계 확장"

삼성전자는 인공지능(AI) 기능을 탑재한 자사의 AI 가전제품들이 지난 1~10월 중남미 시장에서 전년 동기보다 약 40% 성장한 누적 판매량을 기록했다고 26일 밝혔다.

특히 세탁기 매출은 전년 동기보다 80%가량 늘어난 것으로 확인됐다. 세탁기와 건조기가 하나로 합쳐진 '비스포크 AI 콤보' 세탁건조기 판매가 호조를 보이면서 매출을 끌어올렸다고 삼성전자는 설명했다.

삼성전자는 중남미 시장에서 현지에 맞춘 AI 가전 라인업을 확대하고 AI 가전을 직접 체험할 수 있는 공간을 구축하는 등 빠르게 성장하고 있는 중남미 AI 홈 시장을 적극적으로 공략해왔다.

'패밀리허브' 냉장고와 '비스포크 AI 무풍 에어컨', '비스포크 AI 콤보' 세탁 건조기 등 고도화된 AI 기능을 탑재한 최신 가전 라인업을 선보였다. 이와 함께 중남미에서 인기가 높은 상냉동·하냉장(TMF) 냉장고, 전자동 세탁기 등 중저가 가전까지 범위를 넓혀 중남미 AI 홈 생태계를 확장하고 있다.

특히 삼성전자 AI 가전은 스마트싱스를 통해 가전제품의 사용 전력량을 모니터링하고 전기 사용량도 절감할 수 있어 에너지 요금에 민감한 현지 소비자들로부터 호응받고 있다. 스마트싱스의 AI 기반 에너지 절감 기능 사용자도 꾸준히 증가하고 있다.

지난 9월에는 중남미시장에서의 AI 홈 저변 확대를 위해 과테말라에 체험형 쇼룸 '까사 삼성'도 오픈했다. 방문자들은 실제 거주 공간처럼 꾸며진 AI 홈에서 음성 제어, 사용자 루틴에 따른 자동화 기능 등 스마트싱스를 기반으로 연결된 AI 가전이 제공하는 편리한 솔루션들을 체험해볼 수 있다. 그보다 앞선 7월에는 중남미 최초로 파나마에 기업간거래(B2B) 체험 공간인 '비즈니스 익스피리언스 스튜디오(BES)를 열고 기업과 공공기관, 비즈니스 파트너를 대상으로 AI 솔루션을 직접 체험할 기회를 제공하고 있다.

이를 통해 확장된 입지는 현지 외신들로부터도 인정받았다. 삼성전자는 지난 10월 미국 타임지와 스타티스타가 공동으로 발표한 '멕시코 소비자가 가장 선호하는 브랜드'의 '스마트 홈' 항목에서 1위를 차지하기도 했다. 그 외에도 냉장고, 스마트폰, TV, 웨어러블, 헤드폰 등 총 6개 부문에서 1위에 올랐다.

삼성전자는 앞으로도 중남미 시장에서의 영향력을 더욱 공고히 할 방침이다. 글로벌 시장조사업체 '스타티스타'에 따르면 올해 중남미 스마트 가전 매출 규모는 약 26억 달러를 기록한 데 이어 연평균 10% 수준으로 성장해 2029년에는 약 38억 달러에 이를 것으로 전망되고 있다. 이런 높은 성장률의 배경으론, 스마트 홈에 대한 중남미 소비자들의 높은 관심에 비해 낮은 스마트 가전 보급률이 지목된다. 올해를 기준으로 중남미 내 스마트 가전 보급률은 약 11%로, 우리나라(63%), 미국(18%), 유럽(16%)에 비해 상당히 낮다.

밀레네 고메스 삼성전자 중남미 총괄 디렉터는 "AI 기반 가전과 스마트홈 시장이 빠르게 성장하고 있는 중남미에서 집은 삶의 리듬과 요구에 반응하는 중심 허브로 진화하고 있다"며 "삼성전자는 프리미엄부터 실속형까지 다양한 AI 가전을 통해 중남미 스마트 홈 생태계를 확장하고 있다"고 했다.





