중랑구, 주택개발 후보지 27곳 선정…4만 세대 신규 공급해 도시 대전환

“10년 내 주거 환경 크게 달라질 것”

서울 중랑구(구청장 류경기)는 국토교통부와 서울시의 주택개발사업 후보지로 재개발·재건축 8개소, 도심 공공주택복합사업 5개소, 모아타운 14개소 등 총 27곳이 선정돼 약 4만 세대 규모의 신규 주택 공급을 앞두고 있다고 26일 밝혔다.

지난 14일 개최된 주택개발 전문가 토론회에 참석한 류경기 중랑구청장. 중랑구 제공.

2021년 이후 서울시 자치구 가운데 공모 선정 개수와 사업지 면적이 모두 가장 많으며, 주요 사업지의 절차도 속도감 있게 진행되고 있다는 설명이다.

신속통합기획이 확정된 면목5동 174-1번지 일대는 재개발사업이 본격 추진 중이며, 면목8구역과 9구역은 내년 정비구역 지정 고시를 목표로 사업이 진행되고 있다. 지난 10월에는 용마산역과 상봉역 인근 도심 공공주택복합사업 지구가 지구지정을 완료하면서 본격 추진을 위한 기반을 마련했다.

모아타운 사업도 속도를 내고 있다. 중화동 329-38번지 일대는 지난 17일 서울시 소규모주택정비 통합심의를 통과해 2031년까지 2295세대 규모의 수변 연계 주거단지로 조성될 예정이며, 지하철 7호선 중화역과 중랑천 인접성을 살려 도로 확장, 보·차도 분리, 어린이공원 조성, 주민공동이용시설 확충 등이 추진된다. 인근 구역과의 건축 협력을 통해 지하주차장 공동 설치 등 공간 활용성도 강화할 방침이다.

면목5동 152-1번지 일대 역시 올해부터 정비 절차가 본격화됐다. 올 1월 23일 모아타운 관리계획이 승인·고시된 데 이어 7월 7일 ‘면목역3의8구역’, 11월 21일 ‘면목역3의7구역’이 잇따라 조합설립 인가를 받았으며, 두 구역에는 지상 5~29층 규모의 공동주택 359세대와 주민공동시설, 어린이공원이 들어설 예정이다. 구는 보행 공간 확보와 도로 정비 등을 함께 추진해 노후 주거지의 정비와 주거환경 개선을 병행한다는 계획이다.

중랑구는 전체 주택의 약 80%가 준공 후 20년 이상 경과한 지역으로, 주택정비와 함께 기반시설을 체계적으로 확충해야 한다는 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 구는 2023년 1월 ‘주택개발추진단’을 신설해 사업지별 안내와 행정지원을 전담하고, 사업 절차와 진행 상황을 쉽게 정리한 정보를 정기적으로 제공하는 등 주민 이해도 제고에 나서고 있다.

또 주민 갈등을 최소화하고 현장 소통을 강화하기 위해 ‘주택개발지원단’을 별도로 꾸려 사업지마다 전담 직원을 배치하고, ‘주택개발 아카데미’를 운영하는 등 교육과 안내를 지속하고 있다. 이달에는 건축·법률·정비 등 분야별 전문가와 사업장 대표자들이 참여하는 토론회를 열어 정부와 서울시의 최신 정책 동향을 공유했으며, 사업장별 주민설명회, 영상 제작, 온라인 안내 콘텐츠 등 다양한 방식으로 정보를 제공해 주민 참여를 높이고 있다.

류경기 중랑구청장은 “현재까지 선정된 사업이 차질 없이 추진된다면 중랑구에는 약 4만 세대의 신규 아파트가 공급될 것”이라며 “앞으로 10년 안에 중랑구의 주거 환경이 크게 변화할 것으로 기대한다. 주민과의 약속을 지키기 위해 새로운 후보지 발굴과 기존 사업의 안정적 추진에 힘쓰겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



