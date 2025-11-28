[인사]중소벤처기업부

◆국장급 전보
▲중소기업전략기획관 김대희 ▲대변인 김지현
이성민 기자 minute@asiae.co.kr
