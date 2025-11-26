한국외대 언론인회, ‘2025 언론인의 밤’ 개최

동문 언론인 네트워크 강화의 장 마련

한국외국어대학교 언론인회는 '2025 외대 언론인의 밤'을 열고, 올해의 '외대 언론인상' 수상자로 안수훈 연합뉴스TV 대표, 김상연 서울신문 편집국장, 심인성 연합뉴스 편집총국장을 선정했다고 26일 밝혔다.

(왼쪽부터) 안수훈 연합뉴스TV 대표, 김상연 서울신문 편집국장, 심인성 연합뉴스 편집총국장. 한국외국어대학교 AD 원본보기 아이콘

안수훈(행정82) 연합뉴스TV 대표는 1991년 언론계에 입문한 뒤 정치부 차장, 사회부장, 논설위원, 미국 애틀랜타 특파원 등 주요 보직을 거쳤다. 바그다드 순회 특파원으로 이라크전쟁을 종군 취재하고, 쿠바 관타나모 수용소를 취재하는 등 위험지역 보도에 앞장서 온 공로를 인정받았다.

김상연(스페인어86) 서울신문 편집국장은 1995년 입사 이후 워싱턴 특파원, 정치부장, 논설위원 등 핵심 보직을 역임했다. 이라크전 파병 한국군 부대 종군 취재와 평양에서 열린 제1차 이산가족 상봉 현장 취재 등 굵직한 역사적 순간을 기록한 점이 높게 평가됐다.

심인성(영어88) 연합뉴스 편집총국장은 1995년 연합뉴스에 합류한 뒤 워싱턴 특파원, 전국부장, 정책뉴스부장 등을 두루 거쳤다. 또한 관훈클럽 감사, 한국신문방송편집인협회 부회장으로 활동하며 언론단체 발전에 기여해 왔다.

한국외대 언론인회는 "한국 언론 생태계 곳곳에서 전문성과 책임감을 바탕으로 공적을 쌓아온 외대 출신 언론인들을 격려하는 자리"라며 "앞으로도 언론인 네트워크 강화와 후배 언론인 지원에 힘쓰겠다"고 전했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>