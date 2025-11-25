경기교통공사, 도민 인식·만족도 조사 완료…“편리한 공공기관 이미지 확인”

도민 3200명 대상 경기교통공사 첫 인지도· 만족도 조사 최종보고회 개최

편리함·공익성 높은 평가…서비스 체감도 향상 전략 마련

경기교통공사는 공사의 역할에 대한 도민 인식과 교통서비스 품질에 대한 만족도를 객관적으로 확인하기 위해 추진한 '경기교통공사 인지도 및 만족도 조사' 용역 최종보고회를 개최하였다고 25일 밝혔다.

경기교통공사가 지난 24일 '경기교통공사 인지도 및 만족도 조사' 용역 최종보고회를 개최하고 있다. 경기교통공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 조사는 경기도에 거주하는 만 15세 이상 69세 이하 대중교통 정기 이용자 3200명을 대상을 진행되었으며, 지난 9월부터 11월까지 온라인 설문 방식으로 실시됐다. 주요 조사 항목은 △경기교통공사 명칭 및 사업에 대한 인지도 △경기교통공사 교통서비스 이용 경험 및 만족도 △서비스 품질 평가 △향후 개선 및 홍보 방향 등을 중심으로 실시되었다.

조사 결과, 경기교통공사에 대해 '편리한 공공서비스 기관', '사회 발전에 기여하는 기관'이라는 긍정적 이미지가 가장 높게 평가되었으며, 이는 공사가 제공하는 공공교통 서비스의 정체성과 도민 기대 수준이 비교적 일치하고 있음을 확인할 수 있다. 반면, 공사의 개별 사업에 대한 인지도도 낮은 수준으로 나타났으며, 응답자 다수는 '도민이 직접 체감할 수 있는 서비스 중심 소개가 필요하다'고 답변했다.

경기교통공사는 조사 결과를 토대로 도민의 교통서비스 이용 경험과 서비스 개선 요구를 체계적으로 분석하고, 이를 바탕으로 실효성 있는 사업개선과 공공 교통서비스 품질 향상 방안을 마련할 계획이다. 또한 조사 결과는 향후 홍보 전략, 서비스 개선 정책, 신규 사업 발굴 등에 적극 활용될 예정이다.

민경선 경기교통공사 사장은 "이번 조사는 공사에 대한 도민 여러분들의 의견을 직접 확인할 수 있었다는 점에서 의미가 크다"며 "창립 이후 첫 실시한 공사의 인지도 및 만족도 조사인 만큼 도민분들의 의견을 깊이 반영하여 앞으로도 도민을 위한 공공 교통기관으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

경기교통공사는 2020년 설립 이후 똑버스(경기도 수요응답형 교통수단), 똑타(경기도 MaaS 플랫폼), ITS 고도화 사업, 경기도 공공버스 사업, 시내버스 공공관리제, 어린이·청소년 교통비 지원사업 등을 추진하여 '안전하고 편리한 교통서비스로 도민의 이동권과 행복 증진'이라는 미션을 달성하기 위해 노력하고 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



