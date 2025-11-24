'명랑운동회' 변웅전 전 국회의원 별세

변웅전 전 아나운서. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

1970~1980년대 인기 아나운서 출신으로 3선 국회의원과 당 대표를 지낸 변웅전 전 의원이 23일 밤 서울 광진구 자양동 혜민병원에서 별세했다. 향년 85세.

고인은 충남 서산 출신으로 서산농고를 졸업한 뒤 중앙대 심리학과에 재학 중이던 1963년 중앙방송국(KBS) 아나운서로 방송 활동을 시작했다.

1969년에는 MBC로 스카우트돼 당시 최고 예능 PD로 평가받던 김경태(1935~1995)와 호흡을 맞추며 '유쾌한 청백전', '묘기대행진', '명랑운동회' 등을 진행했다.

1995년 자유민주연합(자민련) 창당준비위원회 대변인을 맡으며 정계에 발을 들였다. 1996년 제15대 총선에서 서산·태안 지역구에 당선된 뒤 16대, 18대 국회까지 3선 의원을 지냈다. 18대 국회에서는 보건복지가족위원장을 맡아 관련 입법과 정책 심의에 참여했다. 2011년 자유선진당 대표를 끝으로 공식 정치 활동을 마무리했다.

유족으로는 부인 최명숙씨와 2남(변지명·변지석)이 있다. 빈소는 서울아산병원 장례식장 35호실, 발인은 27일 오전 8시, 장지는 판교 자하연.





