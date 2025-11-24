남양주시, 진건 상생발전협의체 개최…왕숙신도시-원도심 상생 방안 논의

남양주시, 진건 상생발전협의체서

'파크골프장 조성' 등 왕숙신도시 연계 사업 논의

경기 남양주시(시장 주광덕)는 24일 진건퇴계원행정복지센터 다목적실에서 '제2회 진건 상생발전협의체 정례회의'를 개최하고, 왕숙신도시 개발에 따른 원도심과 신도시 간 상생 발전 방안을 논의했다.

주광덕 남양주시장(앞줄 가운데) 등 참석자들이 24일 진건퇴계원행정복지센터 다목적실에서 '제2회 진건 상생발전협의체 정례회의'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의에는 주광덕 시장을 비롯해 협의체 위원장 및 위원, 시청 관계자 등 34명이 참석했으며, △주요 사업 보고 △왕숙신도시 개발 관련 사업 설명 △질의응답 및 자유토론 순으로 진행됐다.

회의에서는 진건읍이 국토부·경기도·한국토지주택공사(LH) 등 유관기관과 함께 추진 중인 사업 현황을 공유했다. 이어 생활환경 개선, 안전한 지역환경 조성, 삶의 질 향상을 위한 비전과 기대효과도 함께 제시했다.

또한 시청 미래도시과 소관인 △왕숙신도시 개발 연계 공공주택지구 조성사업 △기업이전단지 조성 △사능천 통합공원 조성사업 등의 진행 상황도 함께 보고됐다. 특히 공원 조성 시 지역 주민 수요를 반영해 파크골프장 등 생활체육시설이 조성될 수 있도록 추진하겠다고 밝혔다.

이후 자유토론을 통해 위원들의 건의사항과 제안이 이어졌다. 협의체는 주민들의 의견이 정책에 적극 반영될 수 있도록 LH와 시 관련 부서에 공식적으로 건의할 예정이다.

주광덕 시장은 "왕숙 신도시 개발이 원도심 주민들의 삶의 질과 지역 경제에 지장을 주지 않도록 하고, 모두가 윈윈하며 상생할 수 있는 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 24일 진건퇴계원행정복지센터 다목적실에서 '제2회 진건 상생발전협의체 정례회의'를 개최하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

이어 "신도시 개발과 입주 과정이 기존 원도심 주민들께도 환영받을 수 있도록 협력해, 더 큰 미래와 발전으로 함께 나아갈 길을 모색하겠다"며 "위원님들의 지혜와 적극적인 참여를 부탁드리고, 시에서도 진건의 균형 있고 지속 가능한 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 협의체는 분기마다 1회씩 회의를 운영하고, 필요시 수시회의를 개최해 주요 안건을 논의하고, 주민 의견을 수렴할 예정이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



