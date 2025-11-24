본문 바로가기
산림복지진흥원, 인권 중심의 기관 운영 '공식 인정'

대전=정일웅기자

입력2025.11.24 15:58

한국산림복지진흥원이 인권 중심의 기관 운영체계를 대외적으로 인정받았다.


산림복지진흥원은 중소벤처기업 산하 인증기관인 중소벤처기업인증원으로부터 '인권경영시스템 인증'을 받았다고 24일 밝혔다.

24일 남태헌(오른쪽) 산림복지진흥원 원장이 인권경영시스템 인증서를 받은 후 엄진엽(왼쪽) 중소벤처기업인증원 원장과 기념촬영을 하고 있다. 한국산림복지진흥원 제공

인권경영시스템 인증은 조직의 인권경영 실행 체계가 적합·이행·효율성을 갖췄는지 여부를 공식 인증기관의 심사로 평가하는 제도다.


산림복지진흥원은 평가에서 인권경영 선언 및 정책 체계 정립, 인권침해 예방을 위한 내부 규정 및 제도 개선, 인권 침해 발생 시 신속 대응을 위한 구제 절차 마련 등 조직 전반에서 인권경영 체계를 구축해 온 점을 긍정적으로 평가받아 인증을 획득했다.


남태헌 산림복지진흥원 원장은 "산림복지진흥원의 인권경영시스템 인증 획득은 그간 인권 존중을 최우선 가치로 기관을 운영해 왔다는 것을 대외적으로 인정받은 결과물"이라고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
