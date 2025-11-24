[인사]DB손해보험·DB생명

◆DB손해보험 임원승진
◇ 부문장
▲고객상품전략실 장용준 ▲전략사업부문 권순태
◇ 상무
▲강남사업본부 신수호 ▲리스크관리본부 이강진 ▲법인1사업본부 김태훈 ▲자동차업무본부 김성훈 ▲마케팅전략본부 문진욱 ▲장기보상본부 신배식 ▲자산운용본부 임장희
◇ 담당
▲소비자보호본부 장영석 ▲다이렉트사업본부 서병철 ▲신채널사업본부 이용제 ▲법인마케팅본부 차주용 ▲일반업무본부 배성원 ▲총무지원본부 정영록 ▲장기상품본부 임학빈 ▲정보보호본부 김대희 ▲전략혁신본부 조민성
◆DB손해보험 임원 이동
◇상무
▲GA마케팅본부 송민호 ▲해외운영파트 손석기 ▲개인마케팅본부 곽경섭
◇ 담당
▲충청호남사업본부 박정호 ▲ 법인3사업본부 이홍근 ▲ 영업교육본부 김병덕
◆DB생명 임원 승진
◇ 상무
▲전속사업본부 정진서 ▲디지털혁신본부 민효식 ▲관리지원본부 이정호 ▲리스크관리본부 홍계항
◆DB생명 임원 이동
◇상무
▲GA사업본부 유재용 ▲마케팅전략본부 이용로
최동현 기자 nell@asiae.co.kr
