인천경제청, '경관어워드' 수상작 K-바이오 랩허브 등 2개 선정

인천경제자유구역청은 올해 '인천경제자유구역(IFEZ) 경관 어워드' 우수상 수상작으로 2개 작품을 최종 선정했다고 24일 밝혔다.

이번에 선정된 송도국제도시 'K-바이오 랩허브'는 건축물의 비례가 정연하고 주변 환경과 조화롭게 설계된 데다 석재 마감의 디테일을 잘 구현했다는 평가를 받았다.

또 송도 삼성바이오에피스 어린이집은 개방된 형태의 글라스월(유리 벽)과 놀이터의 실내 공간화 등 창의적인 설계가 좋은 평가를 받았다.

K-바이오 랩허브 조감도. 인천경제자유구역청

인천경제청은 지난 2023년부터 경관위원회에 상정된 건축 계획안 중 우수 디자인을 선정해 경관 어워드를 시상하고 있다. 올해 수상작은 지난해 11월부터 올해 9월까지 경관심의를 통과한 52개 안건을 대상으로 경관 계획과의 정합성, 건축디자인의 창의성, 차별성, 지속가능성 등에 대한 2차례 평가를 거쳐 결정됐다.

IFEZ 경관 어워드는 뛰어난 디자인을 계획한 건축사뿐만 아니라 건축주에게도 상장을 수여한다. 우수한 건축 디자인이 나오기까지는 건축사의 역량뿐 아니라 건축주의 생각과 의지도 중요하기 때문에 함께 포상한다.

시상식은 오는 26일 오후 2시 인천도시역사관 강당에서 열린다. 2개 수상작의 건축사가 직접 건축디자인의 개념과 설계가 확정되기까지의 과정 등을 구체적으로 알릴 계획이다.

이민수 인천경제청 도시디자인단장은 "시민이 체감할 수 있는 경관을 인천경제자유구역에 만들기 위해 계속 노력하겠다"고 말했다.

삼성바이오에피스 어린이집 조감도. 인천경제자유구역청





