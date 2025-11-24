세계 클래식음악 주요 인사 서울 집결…아르코 '비욘드 더 스테이지'

오는 12월5~6일 대학로 일원

한국문화예술위원회(아르코)는 국제콩쿠르세계연맹(WFIMC)과 공동으로 '비욘드 더 스테이지 2025: 차세대 아티스트를 위한 국제 커리어 포럼'을 오는 12월5~6일 서울 예술가의집 등 대학로 일원에서 개최한다.

비욘드 더 스테이지는 세계 클래식 음악계의 핵심 기관들이 한국에 최초로 집결하는 국제 커리어 개발 포럼이다. 경연 경험 유무와 관계없이 해외무대 진출을 희망하는 모든 연주자와 관계자를 대상으로 한다. 음악대학(원)생, 영아티스트, 예술중·고 학생부터 국제 무대에 도전하고자 하는 신진·전문 연주자, 축제 및 공연장 등 예술단체 종사자까지 폭넓게 참여할 수 있다.

포럼에는 세계 음악계를 대표하는 기관의 전문가 16명이 패널로 참여한다. 루체른 페스티벌 전 대표 미하엘 헤플리거, 클라이번 콩쿠르 최고경영자(CEO) 자크 마르키스, 제네바 콩쿠르 사무총장 디디에 슈노르크, 로테르담 필하모닉·빈 콘체르트하우스 관계자 및 국제 아티스트 매니지먼트 대표 등 세계 음악계를 이끄는 WFIMC의 핵심 인사들이 대거 방한한다.

포럼에서는 ▲해외 페스티벌·오케스트라 진출을 위한 실질적 접근 방식 ▲국제 매니지먼트 및 에이전시 계약구조의 이해 ▲디지털 시대의 아티스트 포지셔닝 및 콘텐츠 제작 전략 ▲레코딩·라이브스트리밍 등 글로벌 플랫폼 활용법 ▲콩쿠르를 활용한 국제 무대 진출 방안 등이 있다. 또한 한국 음악가의 예술적 경쟁력을 국제 무대에서 어떻게 차별화할 수 있는지에 대한 실전 사례 공유를 통해 'K클래식 아티스트의 글로벌 커리어 개발을 위한 A to Z 전략'을 한자리에서 제시할 예정이다.

특히 주요 패널들과 밀도 있게 소통할 수 있는 소그룹 '라운드테이블'도 마련된다. 단순한 강연이 아닌 해외 주요 콩쿠르, 공연장, 페스티벌 등 세계 음악계를 이끄는 주요 전문가들과 마주 앉아 대화하며, 국제무대에서 활동하기 위한 글로벌 스탠더드와 커리어 감각을 직접 익힐 수 있다.

라운드테이블 참가자들은 ▲세계 무대에서 요구되는 예술가의 태도와 국제기관의 평가 기준을 직접 듣고 ▲프로젝트 기획·공연 운영·국제 네트워크 등 패널들이 경험한 실제 글로벌 현장의 문화를 체감하며 ▲국제적 역량을 갖춘 예술가에게 필요한 협업 방식과 커뮤니케이션 감각을 깊이 있게 나누고 ▲개인 활동에 대한 전문적 피드백도 받을 수 있다. 뿐만 아니라 이 시간을 통해 해외기관·예술가·기획자들과의 협업으로 이어질 수 있는 초기 네트워크도 형성할 수 있을 것으로 기대된다.

쇼케이스 프로그램에는 프라하의 봄 국제 음악 콩쿠르 1위, 벤프 국제 현악사중주 콩쿠르 2위를 수상한 아레테 콰르텟을 비롯해, 파가니니 국제 바이올린 콩쿠르 3위 김현서(바이올린)과 다수의 국제 콩쿠르에서 입상한 한재윤(비올라) 등 한국의 차세대 연주자들이 참여한다. 연주뿐 아니라 젊은 예술가들이 직접 목소리를 들려주는 '아티스트 토크'도 함께 진행될 예정이다.

이번 포럼을 공동 주최하는 WFIMC는 쇼팽, 퀸 엘리자베스, 클라이번 등 전 세계 130여 개 국제음악콩쿠르가 소속된 세계 최대 규모의 음악 경연 네트워크로, 젊은 음악가의 발굴과 국제 무대 진출을 지원해 온 글로벌 음악계의 핵심 기관이다.

아르코는 이번 협력을 계기로 한국 음악가들이 세계 무대와 직접 연결되는 지속 가능한 국제교류 체계를 구축하고, 장기적으로는 글로벌 예술 생태계에서 경쟁력 있게 활동할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.

아르코 누리집과 WFIMC 누리집 또는 사전 참가 신청 링크를 통해 포럼 참가 신청을 할 수 있다.





