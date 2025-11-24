기술원, KIHS-BUDDY 등 첨단 기술로 기후위기 시대 물안보 해법 제시

한국수자원조사기술원, KIWW 2025 참가

첨단 수문조사 기술로 글로벌 물안보 기여

한국수자원조사기술원(원장 이영기, 이하 기술원)은 지난 12일부터 14일까지 대구 엑스코(EXCO)에서 열린 '대한민국 국제물주간(KIWW) 2025'에 참가했다고 24일 밝혔다.

2025 대한민국 국제물주간 내 한국수자원조사기술원 홍보부스. 한국수자원조사기술원 제공

기술원은 '물의 미래를 함께 여는 스마트 혁신'을 주제로 홍보관과 글로벌 물안보 ODA 포럼 공동관 및 2030 청년세대가 바라본 통합물관리의 미래 세션 등을 운영했다.

주요 내용으로는 △ 기술원 자체 개발 KIHS-BUDDY(수문조사용 무선보트) 홍보 △ KIHS R&D 성과 공유 △ 펌핑 시스템을 활용한 유사량 측정기술 소개 △ 기후위기 대응을 위한 첨단 조사장비 도입 및 데이터 품질관리 체계 소개 △ 세계 수자원 관련 기관과 기술·정보 교류 등 성과를 공유했다.

또한, 2030 자문단 세션에서는 '기후위기 시대, 청년세대가 바라본 통합물관리의 미래'를 주제로 기후위기와 물, 지속가능한 사회와 물 등의 주제 발표와 청년세대-물 전문가 간 토크콘서트를 진행하였다.

기술원은 이번 국제물주간 참가를 통해 기후위기 대응을 위한 첨단 수문조사 기술을 적극적으로 알리고, 국내외 물 전문가 및 시민과의 소통의 장을 마련했으며 앞으로도 지속적인 기술 개발과 국제 협력을 통해 글로벌 물안보에 기여할 계획이다.





고양=이종구 기자



